Do věznice byla okamžitě přivolána rychlá záchranná služba. Její lékař nařídil převoz do hornické nemocnice. Následovala hospitalizace na jednotce intenzivní péče interního oddělení. V 19.30 hodin lékaři konstatovali smrt.

Pohřeb

Vzhledem k tomu, že Roubal neudržoval žádné kontakty s příbuznými a nikdo neprojevil zájem o převzetí těla, jeho pohřeb zajišťoval a také hradil Magistrát města Karviné. Roubal byl spálen a jeho popel rozptýlen na rozptylové loučce na hřbitově v Karviné-Ráji.

Roubala stihl doživotní trest za pět prokázaných vražd. Po odsouzení vystřídal několik věznic, objevil se v žaláři na Mírově, ve Valdicích a na závěr v Karviné, kde na něj vzpomínají jako na nevyzpytatelného a sebestředného potížistu. Vzhledem k doživotnímu trestu byl umístěn v oddělení se zesíleným stavebně technických zabezpečením, které mělo kapacitu pouhých osmi míst. V cele pobýval sám a stýkat se mohl jen s omezeným počtem odsouzených.

Narcis

„Byl sebestředný, nesebekritický, nesnášenlivý vůči jiným odsouzeným, při vyžádaných pohovorech se zpravidla jednalo jen o monolog z jeho strany, neuznával jiné než své vlastní argumenty. Pokud nebylo vyhověno jeho požadavkům, obratem podával stížnosti a žaloby,“ uvedla mluvčí Věznice Karviná Eva Loučková.

Často také žádal o rozhovory se zástupci věznice. Chtěl například diskutovat o množství betakarotenu v dýních a melounech, o nezbytnosti provedení testu na lymskou boreliózu či provedení genetického testu na leidenskou mutaci.

Vynálezce

Roubal si vězeňský čas krátil vymýšlením různých vynálezů, dle jeho názorů smysluplných a lidstvu prospěšných. Vynalezl například ponorku, která by nepotřebovala žádný pohon.

Karvinská věznice a hřbitov:

Na Roubalovu ponorku před časem na svém YouTube kanálu vzpomínal doživotně odsouzený a později omilostněný Jiří Kajínek.

„Váňa Roubal byl zvláštní člověk. Byl to fantasta. Vymyslel si ponorku. Ukazoval mi nákresy. Říkal, že ta ponorka bude samostatná a soběstačná,“ řekl Kajínek s tím, že v ponorce bylo skladiště a místo pro kozy, prasata, slepice a králíky. Roubal byl prý přesvědčený, že až se dostane na svobodu, bude brázdit oceány. „Byla to fantasmagorie. A já mu vysvětloval, proč to nepůjde,“ prohlásil Kajínek.

Co všechno žádal

Roubal proslul neuvěřitelným množstvím požadavků. Zde je krátký výběr toho, co chtěl:



- zvukové ovládání stropního světla v cele



- hokejové chrániče nohou, aby se při pohybu po cele nezranil o nábytek



- osobního lékaře



- osobní váhu v cele



- instalaci „chůvičky“ a ionizátoru do cely



- po provozovateli kantýny požadoval zajištění černé ředkve, aby mohl užívat její šťávu na detoxikaci.



- zajištění dvou kusů dřevotřískových desek a nářadí, aby si mohl zabezpečit skříňku na osobní věci proti vniknutí



- aby při všech pohovorech s vězeňským personálem byl přítomen jeho právní zástupce. To advokát z logistických a časových důvodů odmítl