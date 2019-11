Střet automobilů byl operačnímu středisku záchranářů nahlášen po půl osmé. Na místě události zasahovaly tři pozemní posádky, k nehodě vzlétl také vrtulník LZS.

"Záchranáři ošetřovali celkem šest účastníků nehody. Všichni byli při vědomí a mimo přímé ohrožení života. Jednalo se o pět žen ve věku třiadvaceti až sedmapadesáti let. Dvě z nich utrpěly středně těžká poranění končetin, další pak hrudníku, jedna lehké a poslední těžké poranění páteře, řekl tiskový mluvčí ZZS MSK Lukáš Humpl s tím, že nejvážněji zraněná byla po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče letecky přepravena do FN Ostrava, ostatní pak sanitními vozidly do nemocnice Bohumín.

"Do téhož zdravotnického zařízená transportovali záchranáři také sedmadvacetiletého muže se středně závažným poraněním v oblasti břicha," dodal Humpl.