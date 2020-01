„Maratony patří k mému životnímu stylu!“ říká ostravský rodák Stanislav Jančář, jenž koncem měsíce oslaví třiapadesátiny. Jeho přítelkyně Judit Fujeríková má stejnou zálibu, takže běhávají společně. Od startu do cíle. Vloni naposledy v sobotu 21. prosince ve slovenské Iľavě za 4 hodiny, 57 minut, 45 sekund.

„Prvního ledna je pak tradiční slezský novoroční maraton Cyborg, takže u nás o žádném velkém silvestrovském hýření nemohlo být řeči,“ popisuje s tím, že do polského Chorzówa se takto vypravuje potřetí za sebou. Tentokrát bere Judit i kamaráda Michala Mišiaka, jež jsou oba členové maratonského Čiga-Biga Teamu.

Auto doplňují v Hlučíně a Ostravě i dva zástupci místního Maraton Klubu Seitl, ke kterému ostatně Jančář také náleží. „Oba kolegové mluví normálně polsky, zařídili registraci, výměnu peněz i platbu ve złotých na místě,“ pokračuje. Česko-slovenská osádka tak nachází v Parku Śląskim předem nachystané startovní balíčky.

Cyborg, neboli originální medaile za první letošní absolvovaný maraton.Autor: Archiv

Cyborgové, jak se účastníkům novoročního chorzówského závodu říká, vybíhají v poledne. „Kdybychom neměli vše zařízené předem, asi by se na nás nedostalo. Osm set míst bylo vyprodáno, čísla se přenechávaly jen po těch, co to patrně přehnali s oslavami a nebyli tak schopni se dostavit na start,“ poznamenává Jančář.

Novoroční maraton 2020 je jeho již 193. v životě. Pravda, od doby, kdy je začal „sbírat“, ani nepatří zdaleka k nejrychlejším. „Pod pět hodin to nešlo,“ uvádí. V cíli však jako gentleman pouští Judit před sebe a dobíhá deset sekund za ní v čase 05:05:52. Pro porovnání, cestování tam i nazpět autem jim trvá přes šest hodin…

Z tabulky vedené Miroslavem Hasalem na webu www.behej.com Jančář zjišťuje, že je mezi sedmi vytrvalci z Česka a Slovenska, co mají letos za sebou maraton. „V sobotu 4. ledna se běží tříkrálový v Kolárově a tam samozřejmě s Judit budeme. A snad přijedeme v sobotu 11. ledna na další do Ostravy-Třebovic,“ dodává.

Výprava česko-slovenských maratonců, Jančář s Fujeríkovou klečí dole.Autor: Archiv

Maratonské šílenosti

Podřizovat silvestrovské oslavy novoročním 42 195 metrům není největší šílenost. V komunitě sběračů maratonů se traduje třeba historka o Miroslavu Vostrém z Berouna spěchajícímu z večerního závodu v Bratislavě do Loštic; aby stíhal, bere si z Olomouce taxi. Slovenští maratonští „čárkaři“ v čele s Alexanderem Simonem ze Žiliny zase mívají klidně vícekrát do měsíce takzvané Hamburgy, běhy bez rozhodčího i startovného. Jsou kromě Žiliny v Bratislavě, Košicích, Prievidze, Iĺavě… A vrcholem všeho je zřejmě počínání Dana Mičoly z Rožnova pod Radhoštěm žijícího ve Velké Británii a cestujícího za maratony takřka co víkend po všech koutech světa!