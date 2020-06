"Ještě minulý týden dotyčný student absolvoval didaktický test a dnes měl maturovat. V pondělí ale volali rodiče a hygiena, že studentovi vyšel pozitivní test. Nákazu měli v rodině," uvedla ředitelka školy Slavka Krystova Florková.

V karanténě tak skončilo celkem 17 studentů a dva pedagogové.

Odklad maturity se týká 23 studentů. Předběžný termín maturitní zkoušky škola stanovila od 22. června.

"Pokud by šlo všechno ideálně a všichni projdou karanténou a nebudou nemocní, měli by studenti odmaturovat do poloviny července, kdy se podle zákona nejpozději musí maturitní zkouška konat," dodala ředitelka SOSOOM.