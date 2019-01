FOTOGALERIE/ Expozice ve speciálním vlaku, který opět stojí v havířovské stanici, je natolik poutavá, že dokáže zaujmout i vyhlášené třídní grázly.

Zaujmout pozornost je přitom jeden z nejdůležitějších úkolů autorů projektu, v jehož rámci stříbrný vlak s interaktivní expozicí protidrogové prevence křižuje republiku. Obsahově je určen pro žáky druhého stupně základních škol. Přijít ale mohou i starší a dospělí. Cestou vagony postupně prožívají příběh mladých lidí, kteří propadají drogám.

Školáci průběžně odpovídají na otázky kladené přímo v příběhu. S průvodcem se zastavují v jednotlivých expozicích, které simulují prostředí nastíněné ve filmu. Prvním je místo tragické dopravní nehody. Nechybí bar, policejní cela, výslechová místnost, ordinace lékaře nebo místo, kde narkomanův život vyhasl.

„Součástí expozice jsou i dotazníky. My se návštěvníků anonymně ptáme, co dělají ve volném čase, a jakými drogami se setkávají, kdy začínají kouřit nebo pít alkohol. Informace pak zpracujeme a do dvou měsíců je pak poskytujeme městům,“ vysvětlil šéf projektu Tomáš Tuma.

První výsledky z dotazníkové akce už mají některá města na Karvinsku k dispozici z loňské premiérové návštěvy vlaku.

„Alarmující je především to, že děti brzy začínají pít alkohol. Nás vlak jezdí i do Německa, kde je už vidět, že ta prevence tam před deseti roky začala radikálně řešit právě v oblasti tabáku a alkoholu ten posun je tam skutečně znát. Děti u nás začínají experimentovat s alkoholem před desátým rokem. V rámci EU má Česká republika nejvíce 14letých dětí, které kouří a pijí alkohol. Je to mimo jiné i proto, že ta prevence se tady dělala špatně a je třeba nasadit nové inovativní způsoby,“ dodal Tuma.

Ve čtvrtek vlak navštívili školáci ze ZŠ Karoliny Světlé. Na konci exkurze mohli v kupé zanechat vzkaz se svými dojmy. „Já ještě nekouřím, nepiju alkohol ani nemám žádnou zkušenost s drogami a ani bych nechtěl,“ řekl jeden klučina. Jeho spolužačka však mohla uvést osobní zkušenost. „Sestra chodí s klukem, který byl závislý na pervitinu, a naštěstí se mu podařilo se z toho dostat.“

Osobně si vlak prošli také náměstkyně primátorky Alena Zedníková, která má profesně s problémovou mládeží bohaté zkušenosti a ředitel městské policie Bohuslav Muras. „Prevence takovou formou u dětí tohoto věku je jistě přínosná a efektivní. Z praxe v havířovských ulicích víme, že školáci mají zkušenosti nejen s tabákem a alkoholem, ale i drogami,“ uvedl Muras.

Vlak bude v Havířově do úterka. V sobotu však souprava kvůli výluce na trati nuceně přejíždí do Českého Těšína. Havířované ho mohou navštívit i tam, přičemž jízdné spoji Českých drah budou mít zdarma. V neděli je zavřeno.