Formulace se objevila v návrhu, který před dvěma týdny předložila sněmovnímu zemědělskému výboru poslankyně Monika Červíčková. Odůvodnila ho dvěma způsoby. Chce prý jednak donutit města a obce k tomu, aby konečně začala plnit svou zákonnou povinnost a postarala se o zvířata z ulice.

„Některé obce se povětšinou z kapacitních důvodů vyhýbají svým povinnostem na úseku péče o toulavá a opuštěná zvířata,“ napsala Deníku. Třeba kočkám podle průzkumů pomáhá jen půl procenta obcí. Současně si ale chce „došlápnout“ na zařízení, která podle ní nelegálně se zvířaty obchodují. „Dělají okázalé finanční sbírky a následně zvířata prodávají veřejnosti za takzvané adopční poplatky,“ uvedla.

Jenomže takové vysvětlení popudilo nejenom útulkáře, ale také některé veterináře. Formulace v zákoně je navíc podle nich nebezpečná: města totiž stále žádnou povinnost zřídit či podpořit útulek mít nebudou. Jediné, co v zákoně přibude, je možnost zakázat činnost organizace, která se rozhodla pečovat o opuštěná zvířata na vlastní náklady bez „štemplu“ od obce.

„Jde o zásadní zásah do aktivit neziskových organizací. Paradoxní na tom je, že státní orgány, jako například veterinární správa, často soukromé útulky využívají – třeba při řešení případů týraných zvířat. A to bez jakýchkoli smluvních podmínek se státními orgány,“ napsal Deníku veterinář Jiří Žák. Jen díky neziskovkám tak podle něj stát uspoří nemalé peníze za péči o zvířata. Úředníkům zase ubude papírování.

Majitelé útulků se navíc ohradili proti tvrzení, že by se zvířaty nelegálně obchodova-li. „Pokud vybíráme adopční poplatky, tak jen proto, aby-chom pokryli náklady na péči o psa či kočku – třeba na stravu, dezinfekci, očkování, kastraci či testy na choroby,“ uvedl majitel západočeského útulku Lukáš B. (jeho plné jméno je redakci známo). Od obcí totiž žádné peníze nedostávají.

Dopady na obce

Co by to znamenalo pro rozpočty obcí, kdyby najednou začaly na chod všech útulků přispívat, přitom nikdo neví. Svaz měst a obcí podle jejího předsedy Františka Lukla takovou analýzu nemá. Žádnou nepředložila ani poslankyně Červíčková.

Nikdo ani netuší, co bude se zvířaty v útulcích, které se s městy na spolupráci nedohodnou. „Z návrhu a důvodové zprávy to není patrno,“ řekl Deníku Lukl.

V Česku dnes působí celkem 293 útulků. O tom, kolik z nich je městských a kolik soukromých, nemá Státní veterinární správa podle svého mluvčího Petra Majera přehled. Není to pro ni ani důležité, protože všechny útulky musí splnit stejné podmínky. Musí je také nejprve schválit veterinární správa. Provoz všech útulků je pravidelně kontrolován. „Třeba loni jsme provedli 154 kontrol a našli 17 závad,“ uvedl mluvčí Majer.