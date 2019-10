/FOTOGALERIE/ Většina z nás zná práci slévačů jen z televize. Spojené slévárny Krnov pozvaly veřejnost na exkurzi. Zejména lití tekutého kovu do formy byla velkolepá fireshow. Nebo spíš reality show.

Den otevřených dveří ve Spojených slévárnách v Krnově. | Foto: Deník / František Kuba

Zaměstnanci Spojených sléváren jsou na svou práci hrdí. Chtěli ukázat rodinám, co dělá v práci tatínek, syn, nebo manžel. „Když jsme připravovali návštěvní den, mnozí chtěli pozvat i kamarády. Potěšil nás obrovský zájem a udělali jsme to i pro veřejnost. Ať Krnované vidí, co tu dokážeme vyrobit,“ uvedl jednatel společnosti David Pakosta, který Spojenými slévárnami provázel jednu ze skupin. Mezi návštěvníky nechyběli senioři ani maminky s nejmladšími dětmi.