Utkání 29. kola FORTUNA:LIGY má výkop už dnes v 17 hodin ve Vítkovicích.

Domácím jde o udržení šestky, hosté bojují o únik ze skupiny o záchranu. Baník se pokusí Opavě vrátit podzimní porážku 1:2.

Policie: Zatím jen maximální pohotovost



Do nedělního poledne se v souvislosti s „rizikovým“ fotbalovým utkáním Ostrava – Opava nestal žádný incident. Řekl to mluvčí policistů Richard Palát s tím, že bezpečnostní složky se nacházejí ve stavu maximální pohotovosti.

„Očekáváme příjezd až devíti stovek hostujících fanoušků,“ dodal.

Opavské fanoušky přiveze speciální vlak

Fotbalový klub SFC Opava bude v nedělním ostře sledovaném derby na Městském stadionu ve Vítkovicích podporovat 858 fanoušků. Mohlo jich být i více, ale po výtržnostech při posledním domácím zápase Opavy s Olomoucí klub navýšení kvóty vstupenek odmítl. „Pokud bychom dostali lístků více, určitě by o ně byl zájem,“ uvedl Tomáš Hrubý, šéf opavských fanoušků.

Ti si dali sraz v neděli na opavském východním nádraží. „Máme připravenou choreo prezentaci, určitě se je na co těšit,“ doplnil Hrubý s tím, že opavští fanoušci opět pojedou oblečení ve žlutých barvách.

Zájem o hromadný výjezd do Ostravy potěšil i technického ředitele SFC Opava Jaroslava Rovňana. „Moc na podporu našich fanoušků spoléháme. Jen apelujeme, aby vše proběhlo ve sportovním duchu a bez excesů, které na ligové stadiony nepatří,“ zdůraznil Rovňan. České dráhy (ČD) pro opavské fanoušky vypraví zvláštní vlak, který bude doprovázen větším počtem průvodčích a revizorů.

„Vlak by měl mít až jedenáct vozů, jeho délka tak bude činit téměř 300 metrů a hmotnost soupravy je okolo 500 tun. Kapacita vlaku bude mít téměř tisíc míst k sezení,“ upřesnil technické parametry odborový specialista ČD Petr Šťáhlavský. Z Opavy vlak vyjede ve 14.30 hodin a zpět do opavské stanice bude mít odjezd v 19.55.

JAK TO VIDÍ TRENÉŘI

„Bude plný stadion a já věřím, že naši fanoušci nás doženou k vítězství. Nebude to ale jednoduché, protože Opava hraje taky o hodně. O to je to zajímavější. Snad uvidíme výborný fotbal,“ řekl kouč Baníku Bohumil Páník.

„Na derby se těšíme. Baník sice prohrál v Plzni, ale podal velmi dobrý výkon. Tlačí se do šestky, my chceme zase nahrát co nejvíce bodů. Říká se, že derby nemá favorita, ale síla kádru hovoří ve prospěch soupeře,“ podotkl trenér Opavy Ivan Kopecký.

Baník se pokusí Opavě vrátit podzimní porážku 1:2. „Tam jsme hráli špatně. Pokud chceme vyhrát, budeme muset navázat na poslední tři zápasy. Těšíme se, ta správná nervozita ale přijde až v neděli. Mužstvo se připravovalo celý týden koncentrovaně,“ dodal Bohumil Páník.

Připomeňte si v přiložené fotogalerii atmosféru slezského derby z listopadu loňského roku v Opavě: