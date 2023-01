Díky tomu je Miloš Zeman prvním prezidentem v historii, který odlehlé Pavlovice osobně navštívil. „Jde o rekord v Moravskoslezkém kraji. Jsem za to vděčný. Člověk má splácet své dluhy, a to nejenom tím, že do té obce po volebním vítězství přijede, ale také tím, že se zeptá skromně a pokorně, v čem by aspoň trochu mohl přispět,“ řekl prezident Miloš Zeman na setkání s občany Slezských Pavlovic v květnu 2018.

Na Zemanovu počest pálili trenýrky

Starostce Lence Drozdové přineslo setkání s prezidentem Zemanem zajímavou zkušenost. Prezidenta provázela řada politiků a zástupců kraje. Osobní setkání v Pavlovicích v následujících letech starostce výrazně usnadnilo komunikaci s krajem a úřady. Do Pavlovic se tehdy kromě Zemanových fanoušků vypravila také delegace recesistů z iniciativy Bohušov žije. Tito vtipálci přivítali prezidenta Zemana na Osoblažsku severokorejskou vlajkou a maskou diktátora Kim Čong-una. Na bohušovském rybníce pak recesisté uspořádali na počest Miloše Zemana Prezidentský pohár v cachtání na gumovém člunu. Nechyběla při tom ani becherovka, ani společné rituální pálení trenýrek, jako symboly úzce spjaté právě s prezidentskou funkcí Miloše Zemana.

Deník na návštěvě: Slezské Pavlovice fandí Zemanovi, prezident se odvděčil

Starostka Slezských Pavlovic Lenka Drozdová rekordy prezidentských voleb ve své obci moc komentovat nechce. „Nedokážu mluvit za občany Slezských Pavlovic o jejich podpoře pana Babiše. Andrej Babiš má podporu nejen v naší obci, ale celkově v Moravskoslezkém kraji. Dotaz proč tomu tak je, musí směřovat na jeho voliče,“ uvedla k aktuálnímu volebnímu rekordu starostka Slezských Pavlovic Lenka Drozdová.

Požádali jsme o tedy rozhovor Štefana Strýčka, voliče ze Slezských Pavlovic. První kolo prezidentské volby letos sice kvůli oslavě vynechal, ale ve druhém určitě bude volit Andreje Babiše. Požádali jsme ho o rozhovor u repliky prvorepublikového hraničního sloupu, který vyrobili členové spolku Patrioti ze Slezských Pavlovic. Pan Strýček zrovna jel na kole ze Slezských Pavlovic za nákupy do Polska. „Prodavačka v Pavlovicích oznámila, že bude mít v pondělky otevřeno jen dopoledne. Naštěstí jsme pohraniční obec, takže velké polské hypermarkety máme poměrně blízko. Ještě že tak. Ceny u nás a v Polsku jsou opravdu rozdíl,“ vysvětluje Štefan Strýček, který sice volil Zemana a bude volit Babiše, ale současně přiznává, že k oběma má i určité výhrady.

Slezské Pavlovice: levicová obec plná volebních rekordů

„Trošku mi u kandidáta na českého prezidenta vadí, když střídavě mluví česky a československy. Neměl jsem to rád u Husáka, a vadí mi to i u Babiše, když občas neví, jakou řečí mluvit. Něco říká česky, pak do toho pár slov slovensky. Chápu, že některá slova se snadno pletou, ale jindy když chce, tak mluví česky velmi dobře. Babiš sice není tak dokonalý řečník jako Zeman, ale jinak to určitě bude stejně schopný prezident,“ vysvětluje Štefan Strýček.

Rád vzpomíná na setkání s Milošem Zemanem ve Slezských Pavlovicích. Pro něj i jeho sousedy bylo velkým zážitkem. „Ta Zemanova návštěva ve Slezských Pavlovicích musela stát miliony. Takový početný doprovod, ochranka, pyrotechnici a podobně. Škoda, že přijel ve čtvrtek, když je většina lidí v práci. Mnohým pak bylo líto, že to nestihli," ohlédl se za prezidentskou návštěvou Štefan Strýček. Nevnímá Zemana jako bezchybného dokonalého člověka, ale prý vzhledem k jeho protikandidátům nikdy nelitoval, že mu dal ve volbách svůj has.

Kofola a Zahradní OLLA. Krnováci spolu, jde nejen o zavlažování rostlin

A co by tento volič Zemanovi vytknul? „Jsem si vědom, že Zeman občas trochu manipuluje. Třeba nelže, ale jen neříká celou pravdu. Každopádně je to velmi chytrý chlap se smyslem pro humor. Obdivuji, jak Zeman vždycky mluvil spatra. Uměl při svých vystoupeních valit zajímavé myšlenky a bonmoty. Reagoval pohotově na situaci a ani nepotřeboval žádné poznámky. Zeman je pořád náš prezident, takže se mi nelíbí, když se z něj někdo snaží dělat senilního dědka. V jeho věku všichni budeme mít nějaké problémy. Jisté je, že Zeman pořád má našemu státu co nabídnout,“ zhodnotil Strýček klady a zápory Miloše Zemana.

Dojíždíme za prací, jízdenky jsou drahé

Štefan Strýček pracoval v zemědělství jako většina obyvatel Osoblažska. Kdysi zemědělství na Osoblažsku uživilo přes tisíc zaměstnanců. Práce to nebyla nejlepší ani nejvíc placená, ale člověk měl aspoň nějakou jistotu. A teď? „Jen minimum místních tady také pracuje nebo podniká. Lidi musí za prací dojíždět. Nikoho nezajímá, že teď nám ještě zdražují autobusy i vlaky. Víte, kolik stojí od nás jízdenka do Krnova? Přes sto korun jedním směrem. Umíte si představit jak dlouho musíte vydělávat jen na cestu do práce a domů? Uvědomuje si někdo v politice, proč slevy jízdného byly pro nás tak důležité téma? Kdysi byl na Osoblažsku hejtman Vondrák, tak jsme se ho ptali, proč kraj nepodpoří nějakou továrnu na Osoblažsku. Říkal, že nejdříve musíme postavit kvalitní cesty, aby každý byl za hodinu v Ostravě. Tak jsem se tomu smál, že já se za hodinu sotva dostanu z Pavlovic do Krnova. Nejbližší lékařku máme v Osoblaze,“ popsal Štefan Strýček specifika Slezských Pavlovic.

Volím Babiše, ale nikomu ho nevnucuji

Štefan Strýček je rozhodnutý ve druhém kole volit Babiše, přestože k němu mám určité výhrady. „Babiš sice nemá tak důstojné vystupování jako Petr Pavel, ale z mého pohledu je lepší kandidát. V minulosti Babiš jako premiér opakovaně prokázal, že se zajímá o problémy sociálně slabých a o malé obce v chudších regionech. Petr Pavel určitě není hloupý, když je generál, ale Babišovy politické priority už jsme si ověřili v praxi. Je to vážná volba. Každý ať se rozhodne jak chce. Já budu volit Babiše, ale nikomu to nevnucuji. Chápu, proč je Babiš pro někoho kontroverzní. Ta jeho volební reklama byla už dost přehnaná, to je pravda. Důležité je, abychom po volbách všichni přijali vítěze za svého prezidenta, ať už jsme sami volili jakkoliv," uzavřel Štefan Strýček ze Slezských Pavlovic.