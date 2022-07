VIDEO: Na Radhošti tradičně uctili příchod Cyrila a Metoděje, nevadil ani déšť

Slovenská strela se měla vrátit do depozitáře v neděli 3. července, po dohodě s opravnou se však Tatra Trucks rozhodla, že souprava bude převezena do Přerova. kde dojde k vyvázání podvozků, vyjmutí poškozeného motoru, opětovnému navázání podvozku a odtažení vozu M290.002 do Kopřivnice. „Souvislosti se nedají předvídat, reagujeme podle vzniklé situace. Předpokládaný návrat je až v příštím týdnu, 11. či 12. července.

Omlouváme se návštěvníkům, že nemohou spatřit tento skvost v Kopřivnici. Je nám to velmi líto. Děkujeme za pochopení,“ vzkazuje společnost Tatra Trucks.