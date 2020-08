Advokát soudu v pondělí ráno předložil omluvu klienta a také jeho souhlas s jednáním v nepřítomnosti. Karanténu mladíkovi nařídila hygienická stanice, protože byl v kontaktu s nakaženou osobou. Předseda senátu ale obhájce upozornil, že vyjádření souhlasu s jednáním v nepřítomnosti nesplňuje všechny zákonné náležitosti. Nutná je totiž žádost o konání v nepřítomnosti.

Soud pokračuje ve čtvrtek

Tato právní nuance nakonec způsobila, že nedošlo ani k přednesu obžaloby a senát jednání přeložil na čtvrtek, kdy musí advokát soudu dodat žádost o jednání v nepřítomnosti, která by právně byla zcela v pořádku.

Akce komanda byla připravená do detailu

Podle kriminalistů bylo přepadení detailně naplánovanou a sofistikovanou akcí, která se odehrála 7. října 2018 v Březové na Opavsku. Fandové Opavy se vraceli z Brna, kde tehdy fotbalisté Opavy kvůli rekonstrukci svého stadionu hráli část sezony. Někteří baníkovci je sledovali již v Brně, po zápase se pak vydali za jejich vozidlem Škoda Octavia, které mířilo do Opavy.

Další připravili past na silnici mezi Fulnekem a Opavou. Před odbočkou na obec Březová fingovali defekt a předstírali výměnu kola. Když u nich Opavané zastavili, najela další vozidla. Z nich vyskákali muži v kuklách a obestoupili škodovku. Rozbili čelní sklo a okno u řidiče. Ze zapalování vytrhli klíčky, které odhodili do pole. Z kufru ukradli batoh s opavskými vlajkami a dalšími věcmi. Vše vyšlo najevo poté, co řidiči nezbylo nic jiného, než kontaktovat policii. Násilníci totiž poničili firemní služební vůz, který využíval. Je pravděpodobné, že by v případě poškození vlastního vozidla nic neoznámil.

Zatýkala zásahovka

Při zatýkání baníkovského komanda asistovali příslušníci speciální zásahové jednotky. Někteří z podezřelých mají totiž za sebou násilnickou minulost, další se věnují bojovým sportům. Obžalovaným jako členům organizované skupiny hrozí pět až dvanáct let vězení. Hlavní líčení je s přestávkami naplánováno až do první poloviny listopadu.