Drama se odehrálo v neděli 4. září 2016 po poledni v Ostravě-Pustkovci. V osudnou chvíli byli na řetízkovém kolotoči rodiče se dvěma dětmi. Ty se po skončení jízdy jako první vydaly dolů. Dospělí, kteří šli za nimi, se propadli dřevěnou konstrukcí. Ta se nacházela necelé dva metry nad zemí. Na vině byl posunutý dřevěný rošt. Muž utrpěl lehčí poranění, žena dopadla hůře. Zranila si obě nohy, na nemocenské byla několik měsíců.

„Odcházeli jsme od kolotoče, pak jsem se najednou propadla, současně se propadl i můj manžel. Myslela jsem, že mě pohltila zem. Plakala jsem, bylo to hrozné,“ řekla u soudu žena.

BEZDOMOVCI?

Provozovatel si neštěstí neumí vysvětlit. „Na krmáš jezdím do Pustkovce už třicet let. Nikdy se nic nestalo. Až teď. Nevím, jak mohlo k posunutí roštu dojít. Myslím si, že to mohli udělat bezdomovci. Ti pod konstrukcí hledají peníze, které lidé ztratí. Možná tam někdo viděl korunu, rošt pozvedl a už ho zpátky nezasadil,“ řekl Václav T.

ZODPOVĚDNÝ

Podle soudu je ale zodpovědný za stav atrakce. „Jako provozovatel atrakcí nesete zodpovědnost za to, aby návštěvníci nedošli újmy. Povinností provozovatele je před uvedením atrakce řádně tuto zkontrolovat, zda vše je v pořádku. Jedná se o nedbalost, do jisté míry nešťastnou náhodu,“ uvedl při zdůvodnění rozsudku soudce.

Během několikrát odročeného hlavního líčení došlo i na vzájemné obviňování kolotočáře a zraněného muže, který pracuje jako policista. Soudce je dokonce musel opakovaně napomínat.

Kolotočář tvrdil, že po něm policista chtěl kromě vyplacené pojistky i další peníze. Něco takového ale ochránce zákona odmítl. „Někdo z vás dvou lže,“ prohlásil soudce. Případem se policisté začali zabývat až den po neštěstí, kdy vše oznámil jejich zraněný kolega. Ten si také ještě v neděli po zajištění převozu manželky do nemocnice vše nafotil, nic ale tehdy neoznámil.

„V neděli jsem to nechtěl řešit, neměl jsem v úmyslu strávit čtyři hodiny na policii,“ vysvětlil soudu. Pětiměsíční podmíněný trest soud odložil na zkušební roční lhůtu. Verdikt je tedy pravomocný.