Před soudem stanula ve středu ostravská krajská státní zástupkyně Petra Tittková, která se zpovídá z toho, že loni koncem dubna v opilosti havarovala, a na silnici v Ostravě-Koblově narazila do auta osmačtyřicetileté ženy z Petřvaldu. Ta naštěstí z nehody vyvázla jen s pohmožděninami, ovšem s dlouhodobými psychickými následky. Její starší auto bylo na odpis.

Obviněná, které hrozí za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a řízení pod vlivem návykové látky trest od 6 měsíců do čtyř let, vysvětlovala okolnosti, které předcházely nehodě tím, že byla vystresovaná jednak událostmi spojenými s koronavirovou pandemií a také tím, že její osmdesátiletý otec jí ten den sdělil, že se necítí dobře a má teplotu. Dotyčná se o otce, který žije sám v Ludgeřovicích, starala a denně za ním jezdila.

„Strašně jsem se bála, že by otce mohla napadnou ta nemoc a že by to při jeho věku a zdravotních potížích mohlo mít fatální následky. Celý den jsem na to myslela a vůbec jsem nebyla ve své kůži, stresovalo mě to,“ tvrdila u soudu obviněná.

Proto prý sáhla po láhvi vodky, kterou měla v kanceláři, prý odloženou jako dárek pro někoho. Kolik toho vypila, si prý nepamatuje, nicméně po nehodě u ní dechová zkouška ukázala 3,16 promile.

Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Obžalovaná se pár dní po nehodě spojila s poškozenou a nabízela jí pomoc. Dokonce zaplatila výlohy s odtahem auta, posudky a další výlohy celkem za vce než 65 tisíc korun. Od oné nehody prý abstinuje. Na čas přišla o řidičské oprávnění. Protože nemůže vykonávat svou práci, pomáhá jako dobrovolnice v domově pro seniory v Ostravě-Přívoze.

Kromě toho, že před soudem vyjadřovala lítost nad celou událostí, poškozené Miroslavě F. se v soudní síni omluvila.

Nebylo to poprvé

Obě ženy uvedly, že na nich nehoda zanechala psychické následky. Obviněná dochází na psychoterapie, poškozená zase trpí fóbickou úzkostnou poruchou. Několik měsíců se bála řídit a dodnes je v autě při řízení velmi opatrná až úzkostlivá.

Nabourané auto státní zástupkyně.Zdroj: archiv

Státní zástupkyně už byla potrestána v kárném řízení, který jí na deset měsíců o dvacet procent snížil plat. Momentálně je však dotyčná mimo službu a pobírá polovinu svého platu poníženou o zmíněných dvacet procent.

Není to však její první prohřešek spojený s řízením auta v opilosti. V roce 2004 před budovou zastupitelství v centru Ostravy zlomila dopravní značku a narazila do zaparkovaných aut policistů. Prý to bylo den poté, co se byla rozloučit se smrtelně nemocným kolegou. Po nehodě tehdy odmítla odběr krve a později tvrdila, že byla střízlivá. Ministr spravedlnosti ji poté dočasně zprostil funkce.

Hlavní líčení v aktuálním případu bylo odročeno na konec března.