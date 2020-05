Dítě někdy jedlo jen vývar z brambor, cukr a kyselé okurky. Do domácnosti museli nakonec za asistence hasičů vniknout policisté. Dívka skončila v sociálním zařízení.

Soud uznal matku vinnou z týrání svěřené osoby a ohrožování výchovy dítěte. Roční trest jí podmíněně odložil na třicetiměsíční zkušební lhůtu.

„Nezajistila jí hygienické potřeby, čisté oblečení, neprováděla úklid domácnosti, rezignovala zcela na zajištění běžného chodu domácnosti,“ prohlásila žalobkyně s tím, že dívka byla zcela izolována od svých vrstevníků. „Došlo u ní k útlumu emocí, ohrožení rozumového, citového a mravního vývoje,“ dodala státní zástupkyně.

Žena a její manžel původně bydleli na Českotěšínsku, poté se přestěhovali do Ostravy. Podle obžaloby jejich dcera nechodila do školy. Měla bezmála tři sta neomluvených hodin.

„Dceru jsem neposílala do školy, protože si stěžovala na nemoci. Říkala, že ji bolí břicho a na prsou. Věřila jsem jí,“ hájila se žena. Jak dodala, v Ostravě se od nich manžel odstěhoval, což znamenalo i finanční problémy rodiny. „Byla jsem na tom zdravotně tak špatně, že jsem se na nic nezmohla,“ řekla. Prý neměla sílu starat se o domácnost. Zmohla se pouze na hraní na počítači. „Ani jsem nepřemýšlela o tom, že by to dceři mohlo ublížit,“ dodala.

Roční verdikt není pravomocný. Žena si ponechala lhůtu k vyjádření, státní zástupkyně rozsudek přijala.

Manžel obžalované byl již před časem kvůli neomluvené školní absenci dcery potrestán formou trestního příkazu k podmíněnému několikaměsíčnímu trestu.