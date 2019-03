Vrchní soud původní rozsudek zrušil a nově mu uložil podmíněný tříletý trest s odkladem na zkušební čtyřletou lhůtu.

ZBYTEČNÁ SMRT

Martin U. vloni v květnu při malicherném tanečním konfliktu v opavském baru udeřil pěstí do obličeje jednoho z návštěvníků. Oběť při pádu utrpěla vážná poranění hlavy a později v nemocnici zemřela. Krajský soud v Ostravě mladíkovi vloni na podzim uložil trest ve výši pět a čtvrt roku vězení. Martinu U. se odvolal k olomouckému vrchnímu soudu, kde uspěl.

LÍTOST

„Podle nás byly splněny podmínky pro uložení trestu pod spodní hranici trestní sazby,“ uvedl mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik. Svou roli sehrál i nízký věk obžalovaného a trestní bezúhonnost. „Byl nekonfliktní, nepil alkohol. Činu velmi litoval a v mezidobí od nepravomocného odsouzení až po naše rozhodnutí se dohodl s poškozenými a část škody nahradil,“ řekl Cik s tím, že soud přihlédl i k okolnostem celého nešťastného případu.

V BARU

Osudného dne šel mladík s přáteli do baru. V zábavním podniku se nacházel i starší muž. Patřil mezi občasné hosty a nikdy s ním nebyly problémy. Rád se pohyboval na tanečním parketu mezi mladými lidmi.

Martin U. ho neznal a jeho chování vyhodnotil jako obtěžující. „Holky si stěžovaly, že je tam obtěžuje nějaký pán, a že se jim to nelíbí. Řekl jsem to vyhazovači. Odpověděl mi, že to nemá možnost nějak řešit,“ vypověděl mladík s tím, že některé dívky po chvíli odešly.

Později si všiml, že se muž na parketu zaměřil na jeho kamarádku. „Šahal na ni. Z výrazu její tváře se mi zdálo, že ji to bolí. Přistoupil jsem k němu a odstrčil ho. Prudce zvedl ruce, něco na mě zakřičel, nerozuměl jsem mu ani slovo. Když zvedl ruce, lekl jsem se a udeřil ho levou rukou do čelisti. Mrzí mě to, nechtěl jsem nikomu ublížit,“ uvedl mladík.

Verdikt vrchního soudu je pravomocný a není proti němu odvolání.