Celostátní pěvecké klání Hlas Slezska propojuje zpěváky napříč celým Českem, ale také Slovenskem. Výběrová kola začnou 22. března v obchodním centru Breda& Weinstein v Opavě. Proč zvolila zakladatelka soutěže a známá operní pěvkyně Ilona Rédlová právě označení Slezsko v názvu, když jde o soutěž celorepublikovou, Deníku organizátorka jednoduše vysvětlila:

„Ačkoliv pocházím z jižních Čech, poznala jsem, že konkrétně přímo na Opavsku se vyskytuje veliké množství talentovaných zpěváků. Proto jsem chtěla Slezsko nějakým způsobem vyzdvihnout a zviditelnit.“

V prvním ročníku, který se uskutečnil v loňském roce, byla účast enormní. „Zúčastnilo se přesně 149 soutěžících a vše proběhlo nad očekávání dobře,“ sdělila Rédlová.

Pro letošní velký zájem se organizátoři rozhodli posunout hranici podání přihlášek až do 22. března. Znova se bude soutěžit v klasickém, populárním a komorním zpěvu. Přibude však několik zásadních novinek.

„Protože si soutěž klade za cíl pojmout všechny hudební styly, rozhodli jsme se otevřít navíc také kategorii rappingu. Dále je to vyšší věková skupina (pozn. red. v prvním ročníku bylo věkové omezení do 22 let, letos do 25 let), a také kombinace klasického zpěvu s populárním,“ osvětlila novinky Rédlová.

Jinak zůstává vše při starém, i rozdělení na amatéry a budoucí profesionály v kategorii od 15 let a dvě poroty. V té pro klasický zpěv je patronkou dvojnásobná držitelka Thálie Jana Šrejma Kačírková a sekundovat jí budou například tenorista Michal Pavel Vojta, přední český dirigent Petr Chromčák a operní pěvkyně Petra Šimková.

V porotě pro populární zpěv si patronát drží zpěvák Petr Bende a mimo něj budou soutěžící hodnotit také frontman skupiny Nebe Petr Harazin, muzikálová zpěvačka Michaela Horká, tanečník Jaroslav Bouda, zpěvák Vojtěch Šenkýř, Lenka Ambrožová neboli Houslenka, majitel Kofola Music Clubu v Krnově Martin Hradečný a další. A právě ve zmíněném klubu proběhne semifinálové i finálové kolo, uskuteční se ve dnech 24. a 25. května. Závěrečný galakoncert tam bude následovat vzápětí 26. května.

