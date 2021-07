„Hodil jsem jejich směrem suché rohlíky, aby bylo ticho. Myši nemám…“ popisuje Petr Vaško ze čtvrtého patra ve dvorním traktu v ulici Antonína Gavlase. Sovy se podle něj ozývají doslova celou noc a v posledních dnech i po ránu: Pískání a deset sekund ticho a zase dokola.

Nedá se spát

Kalousi ušatí nejsou na sídlištích v Ostravě nic neobvyklého, žijí v Porubě, na Jihu. Typické, pro někoho strašidelné houkání vyluzují při tokání – čili námluvách – ještě v zimě. Pískáním naopak dávají o sobě vědět mláďata, říkají si o potravu (hraboše a jiné hlodavce) a sdělují svou pozici.

„Ale v tom se nedá spát,“ konstatují někteří lidé z Dubiny. Zde slyší malé sovičky už přes týden nejen na konkrétním dvoře, kde hnízdí, ale i dále mezi paneláky. Vedou se řeči o sýčcích (kteří už v našich podmínkách prakticky nežijí) či výrech (ti jdou slyšet v noci na více než kilometr daleko).

Kalousů ušatých bychom si měli vážit

„Kalousi! To bylo hned jasné,“ říká ornitolog Otakar Závalský s tím, že lidé by si měli těchto chráněných i tuze užitečných živočichů ve svém okolí vážit. Co se zvukových projevů týče, někomu podle něj vadí auta, tramvaje či letadla, dalšímu pískání. Které prý v nejbližší době ustane napořád.

Sovičky z Dubiny si každopádně lidé chodí prohlížet, pokud k tomu tedy dostanou příležitost. „Vyruší je klidně i rozsvícené okno,“ tvrdí místní. Ti nejprve zaznamenávají jedno ještě částečně ochmýřené mládě, pak druhé. Nakonec se počet ustaluje na pěti, maximu pro řečený druh ptactva.

„Tihle jsou z opožděného zahnízdění, normálně už by měli létat ve volné přírodě,“ podotýká ornitolog. Situaci vysvětluje reakcí sov na potravní nabídku. Rodiče loví v přibližně kilometrovém revíru. Kam také co nevidět potomky vylákají, na okraji pole či lesa je dokrmí a nechají osamostatnit.

„A od pískání bude klid. Na rok, pokud si vyberou totožné místo ke zahnízdění,“ poznamenává Závalský. Kalousi jsou schopni z místa vylíhnutí se na konci léta rozptýlit do vzdálenosti devíti, na podzim skoro dvaceti a v zimním období až pětašedesáti kilometrů. Všemi světovými stranami.