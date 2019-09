Oživit vzpomínky a připomenout čtyři lidské životy, které vyhasly před téměř 25 lety v daleké španělské Asturii, chce režisér José Antonio de Quirós, který v těchto týdnech mapuje osudy čtyř českých hornických vdov. Ve čtvrtek španělští filmaři natáčeli v Karviné s paní Marií Havlíkovou, jejíž manžel Vlastimil zahynul při důlním neštěstí, které se stalo na konci srpna 1995.

Nejprve se natáčelo v bytě a poté udělal kameraman několik záběrů na hřbitově. „Dnešek byl pro mě hrozně těžký, mám pocit jako by to všechno bylo včera,“ svěřila se krátce po natáčení paní Marie Havlíková. „Je to od nich moc hezké. Vážím si toho, že na ty kluky nezapomněli i díky tomuto filmu budou možné na ně vzpomenout. Jsem ráda, že vážili tak dlouhou cestu,“ poděkoval takto filmařům.

Režisér filmu poodhalil důvod, proč se vrátil k 25 let starému důlnímu neštěstí, při němž tehdy v uhelném dole San Nicolás zahynulo 14 horníků – devět Španělů, jeden Portugalec a čtyři Češi. Ti tam byli tehdy vysláni společností VOKD šachtu otevřít a připravit na těžbu.

„Uběhlo skoro čtvrt století od této tragédie a mě zajímalo, co během těch let změnilo hlavně v životech vdov a v jejich rodinném prostředí. Chci zjistit, jak se na toto téma po 25 letech dívají české, a jak španělské vdovy. Jestli jsme my ze západu v tomto citově jiní než vy z východu,“ řekl režisér filmu, který mapoval osudy španělských pozůstalých už v roce 1996 ve filmu Solas en la Tierra - Sami na zemi. „Tehdy nebyla možnost mluvit s českými vdovami. Zůstal jsem jim tudíž něco dlužen,“ osvětlil režisér důvody svého zájmu o tuto látku a cestu do České republiky. Ve filmu bude mít vzpomínky tří českých žen zemřelých horníků, čtvrtá natáčení odmítla.

Španělsští filmaři v Karviné natáčeli osudy vdov, jejichž manželé zahynuli v roce 1995 při důlním neštěstí ve Španělsku.Autor: Deník / Tomáš Januszek

A co režisér ze vzpomínek zjistil? Překvapilo ho něco? „Určitě. Například to, že v prvním dokumentu se všechny španělské vdovy zapřísáhly, že jejich děti nikdy nebudou pracovat v dole a přitom dnes jich dnes 90 procent pracuje. To mě doslova šokovalo,“ říká José Antonio de Quirós.

„To nejdůležitější, proč tento film děláme, je tento: Ve Španělsku máme pořekadlo, že čas všechno vyléčí, podobně jako u vás. Já chci ale tímto dokumentem dokázat, že ani čas ztrátu blízkého člověka nevyléčí. Že jsou v lidském životě věci, které nevyléčí ani čas,“ dodává režisér filmu, který by měl být hotový příští rok, kdy od tragédie v dole San Nicolás uplyne čtvrt století.

Filmařům dělal v Česku průvodce a tlumočníka Martin Potyš, který byl tehdy také členem české hornické výpravy. Ve Španělsku zůstal i po tomto neštěstí a dodnes tam jako důchodce žije. Miroslav Divoký, Michal Klenot, Milan Ruček a Vlastimil Havlík, kteří tehdy zahynuli, mají od roku 2015 pamětní desku ve španělském městě Mieres.