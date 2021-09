/SERIÁL DENÍKU, FOTOGALERIE/ V dalším díle seriálu Deník na návštěvě jsme zamířili do ostravských čtvrtí Koblov a navazujících Antošovic. Jsou součástí obvodu Slezská Ostrava, ale stejně zde máte pocit, že jste se ocitli v úplně jiném světě. Leží na okraji města směrem na Bohumín a Polsko a žijí si svým poklidným až vesnickým životem, a to v tom dobrém slova smyslu. Koblov s Antošovicemi mají nejen podobný styl, ale také společnou centrální tepnu - Antošovickou ulici.

Soutok Ostravice a Odry v Ostravě. | Video: Jiří Baran

Jde o zajímavé a atraktivní lokality, ze kterých je do centra moravskoslezské metropole jen několik minut jízdy. Ještě blíže je kouzelná příroda. Z jedné strany lesy, nabízející v kteroukoliv roční dobu úžasné procházky, z druhé strany jezera. Co by kamenem dohodil vede linie pevnostních opevnění budovaných před 2. světovou válkou, jež láká nejen vojenské nadšence.