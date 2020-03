Neznámý vandal poškodil fasádu památkově chráněného pěchotního srubu MO-S5 Na Trati u Starého Bohumína. Případem se zabývají policisté. Objekt je v majetku města a pojištěný.

„Zatím neznámý pachatel namaloval nebo posprejoval srub z vnější strany, a to dvěma nápisy bílou barvou. Policisté zahájili úkony trestního řízení přečinu poškození cizí věci,“ potvrdila karvinská policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Výši způsobené škody upřesňuje město Bohumín, které je majitelem objektu.

„Za ty roky, co se o bunkr staráme a uvádíme ho do stavu z první republiky, jsme už zažili kde co, ale tohle ještě ne. Před pár roky se nám povedlo po mnohaletém úsilí opatřit fasádu srubu maskovacím nátěrem a teď se stane tohle,“ kroutí hlavou Martin Hejda z Klubu vojenské historie Bohumín.

Spolek se o bunkr stará a provozuje v něm muzeum.