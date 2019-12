V ostravském tanečním studiu si můžete zatančit s profesionálem, ačkoli nejste zrovna VIP. A může z toho být i skoro pohádkový příběh.

Jednou z absolventek kurzu ProAm je Pavla Kondéová, která dostala kurz jako dárek k 50. narozeninám. Kurz vedl Daniel Jurča, dvacetiletý mladík.

„V té době jsem teprve sbíral zkušenosti s výukou, neuměl jsem komunikovat s klientelou. Pavlu jsem poznal tak, že hned na začátku první lekce, při výuce kroků, zvolala: ,Kdy už budeme tančit na hudbu?‘ Když majitelka studia sondovala, jak první lekce probíhala, tak jsem jí o tom řekl a dostalo se mi odpovědi: ,Malá s blond vlasy?‘ ,Ano, přesně ta.‘ ,To je Pavla Kondéová, na tu si dávej pozor.‘ Tak si dávám pozor už šest let.“

Pavlu přivedla k tanci rodina a bylo to ni překvapení. Manžel netušil, že ji to doslova pohltí a v legraci tvrdí, že kdyby to byl býval věděl, tak by to nikdy neudělal. Je však jejím největším fanouškem a dokonce vymyslel termín „koloušek“, kterým s láskou v ProAm nazývají všechny taneční partnery dam.

Pavla neměla zpočátku z kurzu žádné očekávání, chtěla si tanec jen vyzkoušet, ale je sportovkyně a jistá touha měřit se s ostatními se promítla i do tancování.

„Pro mě byl ProAm příležitost k výdělku, který pomáhal plnit mé taneční sny. Profesionální tancování není levná záležitost a není dotovaným sportem. Ale jako trenér a učitel tance jsem se snažil své svěřence svými vědomostmi posouvat dále. Vyzrál jsem a došel jsem ke zjištění, že vidina jen výdělku, mi štěstí nepřináší. Nemůže fungovat dlouhodobě, časem bych shořel jako list papíru. S Pavlou jsem zjistil, že i v ProAm můžeme pracovat na vývoji, když partnerka chce. Takže velkou výzvou bylo předat taneční zkušenost, a zároveň ji nevystrašit tím, jak je tanec náročný, aby se učila, posouvala své taneční hranice, ale zároveň se bavila, plnila sny a neztrácela entuziasmus.“

S Pavlou se stali časem blízkými přáteli, přestože po první hodině to tak vůbec nevypadalo. „Z namyšleného kolouška se vyklubal skvělý učitel a prima kluk, kterého si moc vážím. Danoušek. Nikdy bych nevěřila, že je možné, aby mezi námi přes třicetiletý věkový rozdíl vzniklo takové hezké přátelské pouto. I když… Jsme oba tvrdohlaví, Dan to myslí dobře, já si to přeberu jinak a je zle. Někdy si v šatně i pobrečím. Ale pro mě je důležité si vše vždy vyříkat. Říct si své pocity, proč se tak stalo a jak tomu předcházet. Prostě spolu komunikovat. To je jako v manželství.“

„Působení v ProAm, nebo chcete-li ve StarDance pro obyčejné lidi, mě v mnohém obohatilo. Získal jsem spoustu zkušeností a to nejen tanečních a pedagogických, ale i životních. Učím tančit klienty od sedmi let až do nekonečna a Pavla rozhodně není mou nejstarší klientkou. Určitě se bavím jinak s někým, komu je 50, a jinak s tím, kdo sotva oslavil první kulatiny. I když teď si uvědomuji, že někdy v tom rozdíl není, že, Pavli?“

Pavla nemá s komunikací s mladými lidmi problém. Ba naopak. Někdy spíše neví, jak komunikovat s vrstevníky. S těmi, kteří netančí. „Protože ,taneční stařenky‘ jsou všechny na jedné vlně. Ostatní mají často jiný pohled na život, jiné nebo žádné zájmy a jen existují. Já se snažím žít a to nás s manželem spojuje, máme to stejně.“

A jak se oba dívají na letošní ročník Stardance? U Pavlu jde o srdeční záležitost. „Soutěž sleduji od první řady. Dříve jsem byla hodně kritická, dnes už ne. Každý, kdo na parket vstoupí, má můj obdiv. Vím, jak je to těžké. A to se na mě nedívají dvě třetiny národa. Letos jsem tipovala ve finále Gabku Koukalovou, Veroniku Kubařovou a Matěje Rumla. Nevyšlo to.“

Danovi se pořad líbí a určitě bych si to rád vyzkoušel. „Jak to v životě občas chodí, když jsem o to stál, neprošel jsem výběrem. Letos jsem se o účast nezajímal, nabídku na casting jsem sice dostal, ale měl jsem jiné plány a tak jsem odmítl. No a mé plány nakonec nevyšly…“

Oba však startují v ProAm soutěžích, Dan dokonce s několika partnerkami. A zakládá si na tom, že jsou s ním už dlouho, takže se jim asi tancování s ním líbí. Podle jeho slov jejich úroveň stoupá a dnes už jsou zde dámy tanečně velmi kvalitní. Pavla se po jeho boku stala čtyřnásobnou mistryní ČR v ProAm. Je tváří tanečního studia, její fotky se objevují na billboardech, na plakátech taneční soutěže, v propagačních materiálech.

„Neříkám, že to není příjemné, vždyť v mém věku se můžu dostat na billboard maximálně s propagací přípravku na zdravé klouby nebo inkontinenční pleny. Navíc komu se podaří být na billboardu s mladým mužem a v tanečních šatech? Je to fajn a jsem na to pyšná. Ale jako celebrita si nepřipadám, to vůbec ne. Pokud však mohu být někomu jen aspoň za nehýtek vzorem, jsem za to ráda a vážím si toho.“

Tanec jí dal skvělého parťáka, spoustu přátel, čas odpoutat se od každodenních záležitostí, příležitost potkat se s lidmi, se kterými by se jinak nepotkala, a poznat i dosud nepoznaná místa.

„Jsem za to vděčná kromě Daniela hlavně skvělé šéfové, kamarádce Romči, která se snaží nám ProAmkám, tedy tanečnicím „z ulice“, a myslím, že i profi partnerům, poskytnout to nejlepší zázemí, kterého je schopna. A my si toho moc vážíme a jsme jí za to vděční. Když platí, že tančit se má srdcem, tak to platí i zde.“