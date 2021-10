„Jedna menšího charakteru na únikovém schodišti z hlavního sálu, tři v prostorech technického muzea, depozitáře a kanceláře. Zatečení poškodilo kazetové a sádrokartonové podhledy a hrozí jejich zřícení. Je nutné zamezit dalšímu zatékání do těchto prostor a opravit poškozené interiéry. Zatékající voda rovněž ohrožuje vystavené technické exponáty,“ podotkl Dušan Krompolc s tím, že neproblémovější pojistné události jsou zaznamenány na dvou střechách, pod nimiž jsou nejkritičtější poškození interiéru.

„Jsme postaveni před problém s tím něco dělat, a to v co nejrychlejší možné době,“ řekl kopřivnický místostarosta a připomněl, že střecha kulturního domu se skládá z patnácti částí.

Diskuze o problému zatékání do Kulturního domu Kopřivnice se rozvinula na posledním zasedání kopřivnického zastupitelstva, které mělo schválit rozpočtovou změnu. Ta se týkala navýšení částky na zmíněnou opravu střechy o čtyři miliony korun. Předkládající místostarosta Dušan Krompolc upozornil, že střecha je v havarijním stavu.

Do kulturního domu v Kopřivnici zatéká natolik, že město musí situaci urychleně řešit. Říjen 2021. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Co nejrychlejší opravu alespoň části střechy kulturního domu chce provést město Kopřivnice. Do objektu zatéká a hrozí i zřícení podhledů v některých prostorech. Situace ohrožuje i Technického muzea Tatra, které se v objektu nachází.

