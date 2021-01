Takové plány má už několik let s chátrající a nepotřebnou budovou její majitel, kterým je Správa železnic. Ovšem koncem loňského roku vypsala i na popud spolku S.O.S. Karviná už čtvrtou veřejnou soutěž.

Její vítěz by se měl stát novým majitelem budovy, která stojí na konci zaslepené trati, která kdysi spojovala Petrovice u Karviné a přes Darkov a Lipiny vedla na nádraží ve staré Karvinné, dnes městské části Doly.

Vzejde z veřejné soutěže, která trvá do 10. března, nový majitel budovy? Vyvolávací cena je 1 milion korun. Sbírka, do níž během měsíce přispělo asi 160 lidí, zatím čítá něco přes 130 tisíc korun.

Ta budova by měla dostat šanci a nadále sloužit lidem

„Jsou to téměř výhradně příspěvky jednotlivců. Proč se rozhodli přispět? Jejich pohnutky známe ze sociálních sítí, kde píší, že to vidí stejně jako my, že by ta budova měla dostat šanci nadále sloužit lidem. Stejně jako my si tito přispěvatelé uvědomují hodnotu té budovy. Řadu těch lidí známe a víme, že je jim sympatická naše aktivita za záchranu objektu, který je významnou součástí historie Fryštátu,“ vysvětluje Radim Kravčík.

Přispět do sbírky lze i přes internet, ohlasy má i v Polsku

Lidé ze spolku S.O.S. Karviná vytvořili webové stránky s názvem Zachraňme karvinské nádraží, na nichž o projektu informují a kde mohou lidé přes platformu Darujme.cz nebo přímo na transparentní účet: 2301882720/2010 do sbírky přispět. Pozitivní odezvu má prý tento projekt i v Polsku.

V nejbližší době chtějí zástupci spolku oslovit i místní podnikatele a firmy. „Věříme, že se najdou takoví, kterým záleží na zachování památek karvinské historie a pomohou nám shromáždit takovou částku, aby se nám podařilo objekt získat,“ dodává Kravčík.

Trochu mu vadí výše nabídkové ceny, kterou majitel budovy stanovil na rovný milion korun.

Zdroj: Radim Kravčík

„Jelikož stejnou částku chtěla Správa železnic za budovu před deseti lety, připadá nám to hodně. Budova za ty roky dost zchátrala, což by se mělo v nabídkové ceně mělo projevit,“ dodává zástupce spolku S.O.S. Karviná. O nikom jiném, kdo by se o budovu ucházel, prý neví.

Členové spolku S.O.S. Karviná se podle svých slov nebrání při záchraně této historické budovy spolupráci s městem.

„Chápeme, že město má na starost řadu historických objektů, ale i následná pomoc při zprovozňování budovy, pokud se nám jí podaří získat, by byla určitě fajn,“ říká Radim Kravčík.

Městská i krajská zastupitelka Zuzana Klusová chce vyvolat jednání o případné podpoře projektu ze strany karvinské radnice. „A ta nemusí být nutně finanční,“ říká.

Poškozená střecha, objekt je prý v pořádku

Minulý týden měli zájemci o odkup možnost prohlédnout si vnitřek budovy v Palackého ulici naproti restauraci Praha. Zástupci Správy železnic zpřístupnili jinak zabedněný vchod a do budovy vpustili zhruba desítku lidí. Na první pohled to vypadá, že objekt není v nejlepší kondici, ale není to prý tak zlé.

Zdroj: Radim Kravčík

„Byli jsme tam s odhadcem nemovitostí, který byl mile překvapen relativně dobrým stavem budovy. Staticky je budova v dobrém stavu, byl tam sice nepořádek a zjistili jsme, že se prostory různě upravovaly, ale to vše se dá uvést do původního stavu. Nejhůř je na tom střecha, kterou do objektu trochu zatéká, ale není to taková hrůza, říká Kravčík.

Budova je provizorně zabezpečena proti vniknutí cizích osob.

Pokud se jí podaří zachránit a opravit, mohla by sloužit jako zázemí pro místní spolky či jako malá galerie. V plánu je také zřízení malého železničního muzea.

Především by ale pro budoucí generace byla ukázkou železniční architektury z přelomu 19. a 20. století a památkou připomínající historii Fryštátu.

Pokud se jí podaří zachránit a opravit, mohla by sloužit jako zázemí pro místní spolky či jako malá galerie. V plánu je také zřízení malého železničního muzea. Především by ale pro budoucí generace byla ukázkou železniční architektury z přelomu 19. a 20. století a památkou připomínající historii Fryštátu.