Současné vedení města Krnova, tedy Tomáš Hradil a místostarostové Pavel Moravec a Miroslav Binar, v lednu představili své životní příběhy studentům na Přednáškové noci krnovského gymnázia. Starosta Hradil promítl třicet let starou fotografii matematické třídy 5.M ze Základní školy na Janáčkově náměstí a prozradil, kdo je ten mladík v červeném svetru.

„To jsem já. Ty matematické třídy už na pětce nefungují. Mnoho let byly takovou vizí jak škola osloví ty nejchytřejší děti. Prošli jsme sériemi různých IQ testů. Z děti, které uspěly nejvíc, udělali emkaře,“ zavzpomínal Hradil na matematickou třídu na základce.

VĚTŠINA SPOLUŽÁKŮ ODEŠLA

Hradil nad fotkou elitní třídy emkařů dále prozradil, že sotva čtvrtina spolužáků se po studiích vrátila do Krnova.

„Kdybych spočítal moje spolužáky ze základky, kteří bydlí v zahraničí, tak jich je možná ještě víc než těch, co zůstali v Krnově, což je smutné,“ zahájil Hradil svou přednášku nazvanou Krnov – dobré místo k životu. „Chodil jsem na soukromou střední podnikatelskou školu v Krnově. V devadesátých letech tu byla vlna soukromých škol, ale pak to všechno zkrachovalo a skončilo,“ pokračoval Hradil ve svém životopisu.

DOKUD JÁ TĚ ŽIVÍM…

Na ekonomické fakultě VŠ Báňské technické univerzity studoval obor systémové inženýrství a informatika.

„Neptejte se mě, co je systémové inženýrství. To do dneška už nevím, i když jsem to studoval. Na konci druháku, když mi bylo 20 let, jsem měl potřebu najít si stálou brigádu, abych měl stálý příjem. Můj táta, vždycky, když jsme měli nějaký konflikt, tak to končil: „Dokud já tě živím…“ Tak jsem přemýšlel co dělat, ať se s ním nemusím dohadovat,“ prozradil Tomáš Hradil, co se mu honilo hlavou, když na internetu, který ještě nebyl samozřejmostí jako dnes, našel nabídku práce pro analytiky z Ostravy, kteří umí maďarsky.

MAĎARSKY NEUMÍM

„Tak jsem jim napsal, že nejsem z Ostravy a neumím maďarsky, ale že bych u nich chtěl pracovat. Protože v Inovaciu, jak se jmenovalo to občanské sdružení, měli nedostatek lidí, tak mě vzali. Práce spočívala v tom, že se analyzovala média. Četli jsme články z novin a časopisů a zaznamenávali, jestli konkrétní politici nebo firmy jsou tam prezentovány pozitivně nebo negativně v souvislosti s různými tématy. Jaká témata se v médiích probírají a jaká média o čem informují,“ popsal Hradil start své pracovní kariéry analytika médií.

PRÁCE A PODNIKÁNÍ

V Inovaciu se sešla parta florbalistů. Pro Tomáše Hradila byl florbal vlastně první kontakt se sportem. Díky Inovacu jeho sportovní a pracovní kariéra rostly souběžně. Rostlo i Inovacio, které se transformovalo ve firmu Media Tenor. Časem si s kolegyní založili svou vlastní firmu na monitoring médií a o pár let let později Media Tenor koupili.

„Na začátku nás bylo 7, a když jsem asi za dva roky končil, bylo nás 70. Podnikání je perfektní životní zkušenost. Jsem od přírody líný člověk, který se naučil pracovitosti. Když podnikáte, tak řídíte jen sám sebe. Musíte být zodpovědný a naučit se pracovat i doma,“ uvedl Hradil s tím, že po odchodu z ostravské firmy se přestěhoval zpět do rodného Krnova.

FLOORBAL A ORCA KRNOV

Hradil si uvědomil, že spolužáci ze základky jsou pryč, takže vlastně v Krnově moc lidí nezná. Florbalový oddíl Orca Krnov fungoval asi rok, když s ním Hradil začal trénovat. Aniž by o to usiloval, stal se hrajícím trenérem.

„Když mi bylo 20, bál jsem se zvednout telefon, jak jsem byl těžký introvert. Nepřeháním, to tak opravdu bylo. Když mi bylo 23 let, dostal jsem kontakt na generálního ředitele Unipetrolu a úkol zavolej mu a něco domluv. Takže jsem si napsal, co všechno mu řeknu, včetně dobrý den a na shledanou. Bavíme se o tom outsiderovi, který byl v 15 letech schopný se ztratit v Krnově. Najednou jsem mluvil k hráčům Orcy, oni byli zticha a poslouchali mě. Říkal jsem si, tohle není možné: dělají, co chci,“ popsal Hradil jak v něm práce, podnikání a sport probudily dosud netušené komunikační schopnosti.

PŘES SPORT DO POLITIKY

Podnikání mu slušně vydělávalo, ale nebavilo ho. Odchod z firmy, kde byl jedním ze tří společníků, byl bolestivý a nepříjemný zážitek. Naproti tomu práce v krnovské firmě Prowork byla po všech stránkách pozitivní zkušenost. Také Orca mu přinášela radost, když se z ní stala známá značka a velký oddíl. Hradil byl opakovaně zvolený hejtmanem Moravskoslezské floorbalové unie.

„Pavel Moravec se stal radním už v době, kdy já jsem se o komunální politiku moc nezajímal. Vůbec jsem ho neznal. Pavel se o mě nejspíš dozvěděl jako tatínek dvou kluků, které jsem trénoval. Orca spolupracovala se Střediskem volného času. Tam mi jednou Pavel nechal vizitku, jestli nechci pracovat ve sportovní komisi,“ popsal Hradil jak se seznámil s Pavlem Moravcem a jak díky práci ve sportovní komisi začal poznávat jak fungují hřiště, sportoviště a vlastně celé město.

Z INTROVERTNÍHO OUTSIDERA STAROSTOU

O pár let později už mu Pavel Moravec nabídl rovnou místo na kandidátce do zastupitelstva. V prvním volebním období Hradil v opozici sbíral zkušenosti řadového zastupitele. V dalších volbách už se Hradil stal starostou a Moravec místostarostou.

„Takže to je můj příběh, jak jsem se z outsidera, který se bál telefonovat, stal starostou,“ uzavřel Hradil své vyprávění na Přednáškové noci v aule krnovského gymnázia

ELIŠKA ŠŤASTNÁ