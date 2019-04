Starosta Jarcové Ivo Veselý zaslal žádost na Krajský úřad Zlínského kraje v pátek. „Medvěd šlápl na katastr skoro každé obce v okolí. Poprosil jsem kolegy z Oznice, Mikulůvky, Poličné, Jablůnky, Pržna a Bystřičky, aby se připojili také,“ vyjmenoval. Proces udělení výjimky na odchyt chvíli potrvá. „Proto jsem žádal i hejtmana kraje, zda by to časově neurychlil, je-li to v jeho možnostech,“ doplnil Ivo Veselý.

Bystřičský starosta Zbyněk Fojtíček zasílal žádost včera ráno (pondělí 15. října). „Poslal jsem ale rovnou žádost na odstřel medvěda. Jiné řešení podle mě není. Když ho vypustí jinde, vrátí se zpátky. Jeho chování je nestandardní. Kdyby jen prošel ale on se tu vyloženě zdržuje,“ narážel na nebojácnost šelmy a upozornil na možná nebezpečí. „Ráno se tu pohyboval o půl sedmé. Lidi jezdí do práce, děcka chodí do školy. Už jsem zakázal, aby učitelky ve školce chodily s dětmi na procházky. Podle mých informací má pondělní ráno na svědomí napadení dalších tří ovcí v Jablůnce a Pržně,“ sdělil Fojtíček.

Dle Fojtíčka není mnoho možností, jak s chyceným medvědem naložit, protože o něj nebudou mít zájem ani zoologické zahrady.

Mluvčí Zoo Zlín Romana Bujáčková potvrdila, že medvěda z Valašska přijmout nemohou. „Nemáme odpovídající prostor. My, a stejně tak další zoologické zahrady, nemáme v areálu ubikace nebo výběhy, které by šly průběžně využívat pro dočasné umístění jakýchkoliv zvířat z volné přírody. Natož velkých šelem,“ sdělila. K tomu účelu podle ní slouží záchranné stanice a centra pro volně žijící živočichy.

V každém případě je nejprve nutné medvěda odchytit. „Je to věc, která se musí řešit hned. Jsme připravení s tím co nejvíce pomoci, ať už odbornou radou, či jakkoli jinak. Odchyt vnímáme jako důležité, ochranářsky nejlepší řešení. Není to zvíře, které bychom tu měli za každou cenu držet v přírodě,“ prohlásil ředitel Správy CHKO Beskydy František Jaskula.

Potvrdil, že huňáč se chová neobvykle. „Medvědy tu máme každý rok, ale škody dělají naprosto ojediněle. Není normální, aby se dostával tak blízko k lidem. Jen se přibližuje den, kdy to bude neúnosné,“ dodal.

Pokud by se měl odchyt řešit na území CHKO, jsou pracovníci správy připravení k okamžité pomoci. „Pokud to bude například v Jarcové, budeme s místními určitě spolupracovat. V Jarcové určitě nikdy nikdo medvěda nechytal. My máme na správě několik lidí, kteří se toho účastnili například před osmnácti lety. Vyjdeme jim vstříc,“ ujistil František Jaskula.

Upozornil také, že jedna věc je medvěda chytit a druhá kam s ním. „Může se taky stát, že se zvíře sebere a překročí hranice. Na Slovensko to má kousek, narazí na velkého silného medvěda a ten to vyřeší sám. Mladého osmdesátikilového nebude chtít tolerovat. V přírodě jsou vždycky konce otevřené, neznámé,“ uzavřel ředitel CHKO Beskydy.

Jak na medvěda* V roce 2000 v případě známého Míši z Brodské to byl med, který vlákal chytanou šelmu do klece. Zkoušelo se maso, pamlsky a všechno možné. Až med zabral.

* Nejprve je třeba udělat pachové stopy, které zvíře nalákají: po zemi se táhne například pytel s masem, nebo rybami. Nebo hadr namočený v medu.

* V připravené kleci je návnada, zvíře vejde do pasti a zapadnou za ním vrátka. Přítomný veterinář podle chování medvěda určí, zda se musí, nebo nemusí uspat.

* Zvíře se připraví pro transport a odveze do zoo, která je zařízená k přijetí a je schopná se o něj postarat.

Co na to kraj?

Chceme udělat všechno pro to, aby k odchytu došlo,“ sdělil hejtman Jiří Čunek. Podle něj by měl být nařízen v nejbližších dnech. Připojil se tak k odborníkům, kteří odchyt medvěda potulujícího se po valašských kopcích a tropícího škodu plánují. Podle hejtmana by mělo dojít k odchytu co nejdříve. Čekat na standardní opatření nehodlá. Vydal pokyn, aby k odchytu medvěda byly poskytnuty odchytové klece nakoupené pro divočáky.

„Slyšel jsem ale, že ochranáři říkají, že by se medvěd mohl při odchytu leknout,“ komentoval s úsměvem. To prý nedokáže posoudit. Dodal, že pak už je to na nich, jestli ho budou honit a uspí ho nějakou puškou. „To se jim asi nepodaří,“ myslí si. Míní, že nejlepším řešením je tyto klece použít. „Dali jsme za ně nemalou částku,“ zmínil. Prý divočáci se při odchytu také určitě lekli. „Medvěd se z toho šoku po vypuštění jinde jistě vzpamatuje,“ zmínil žoviálně.