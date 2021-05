„Beskydskou sedmičku plánuji tam i zpět zvládnout pod čtyřicet hodin,“ míní extrémní sportovec. Rodák z Ostravy, který už další dobu působí v Praze jako trenér. Projektem „Makám Srdcem“ hodlá vybrat minimálně 266 tisíc korun pro ostravskou neziskovku Colliery Srdcem fungující pod zdejší tělocvičnou Colliery CrossFit.

„Za dvacet let trenéřiny jsem slyšel spoustu blbých keců o tom, jak lidi nestíhají, mají na pohyb málo času…“ vysvětluje Honza natvrdo svou motivaci. Chce totiž těm „zaneprázdněným“ ukázat, že kolem nás žijí také ti, kteří touží sportovat, ovšem kvůli svému handicapu jaksi plnohodnotně nemohou a nehledají si výmluvy, proč to nejde.

„Na kolečkových lyžích jsem pro ně ujel 226 kilometrů,“ líčí Honza úvodní výkon květnové výzvy. Realizovaný u vodní nádrže Matylda v Mostě za patnáct a půl hodiny. V půlce měsíce přidává disciplínu Ironman (4 kilometry plavání, 180 na kole, 42 běh = 226 celkem) v čase jedenáct hodin sedm minut na trati CzechMan v Pardubicích.

„Honzo, makej!“ povzbuzují na webu pro dobročinné sbírky Donio (www.donio.cz/MakamSrdcem) fanoušci a dárcové v jedné osobě. Kteří už překonávají polovinu plánované částky. Peníze chodí i od sponzorů. Jeden například dává korunu za uběhnutý kilometr, jenž zúčastnění potvrdí na sociální síti – těch je přes čtyřiadvacet tisíc.

„Závod B7 jsem absolvoval vícekrát a vím, co mě čeká, jen to teď bude dvakrát,“ uvádí extrémní sportovec. Beskydy bude poslední květnový víkend překonávat z Frenštátu pod Radhoštěm, pouze s malými úpravami (bez sestupů do obcí Trojanovice a Řeka) a pro dosažení potřebných 226 kilometrů „nakrouží“ něco na rovinkách.

„Lidi jsou rádi, jak trpím,“ popisuje Honza ohlasy na svou iniciativu. Natrénováno na Beskydy má zejména z Petřína v Praze. Dodává, že kdo má zájem, může se k němu na některou část dvojnásobné B7 přidat. Výnos sbírky „Makám Srdcem“ půjde napůl na unikátní aplikaci pro cvičení handicapovaných a na samotné jejich tréninky.