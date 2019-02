O dotace na podporu cestovního ruchu v jednotlivých regionech mohou žádat samosprávné celky (kromě statutárních měst a jejich částí), jejich organizace, ale také infocentra či podnikatelé a provozovatelé turistických cílů. V našem kraji se s podmínkami teprve seznamují. Zapojení do programu zvažují.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Celkem 300 milionů korun na podporu cestovního ruchu hodlá v příštím roce uvolnit ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Na nejvíc peněz se můžou těšit v Moravskoslezském, Ústeckém a Středočeském kraji. Nejméně v Praze.

Zájemci mohou žádat dotace z několika titulů, nově zejména k financování projektů zaměřených na marketing a nadregionální aktivity spojené s turismem. O podporu můžou žádat samosprávy s výjimkou statutárních měst a městských částí, dále jejich organizace, mikroregiony, provozovatelé infocenter, neziskovky i podnikatelé v cestovním ruchu.

Cílem je podpořit turismus v regionech, například zkvalitněním infrastruktury či vybavením turistických tras. „Podmínky dotačního programu byly zveřejněny teprve minulý týden. S největší pravděpodobností budeme o dotaci žádat, a to prostřednictvím krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism," uvedla mluvčí krajského úřadu Petra Špornová s tím, že pro jaký projekt nebo projekty bude kraj o dotaci usilovat, bude probráno až s novým náměstkem pro cestovní ruch. Tedy po ustanovujícím zasedání krajského zastupitelstva, které je na programu pozítří.

KDY ŽÁDAT?

Žádat o dotace je možné od 1. prosince až do 6. ledna příštího roku. Žadatelé tedy mají čas, mnohdy navíc o programu vůbec nevědí, či se s ním blíže neseznámili. To je případ i několika Deníkem oslovených turistických lokalit v kraji.

„Jsme velmi potěšeni a pozitivně vnímáme podporu MMR do rozvoje cestovního ruchu v regionech. Byť se s podmínkami musíme teprve seznámit, jakožto jeden z nejvýznamnějších regionálních cílů určitě zvážíme možnosti zapojení se do programu a šance pro další potenciální rozvoj a publicitu provozované národní kulturní památky," přemítá například ředitel sdružení Dolní oblast Vítkovice Petr Koudela.

V přínos nového dotačního programu věří také David Karčmář, ředitel zmíněné agentury Moravian-Silesian Tourism. Od konce loňského roku odpadla možnost čerpat evropské dotace na marketingové projekty v cestovním ruchu, a tento národní program proto podle něj vznikl ve správný čas.

„Jsem přesvědčen, že může situaci v cestovním ruchu velice pomoci, vnímám to jako velké plus," sdělil Deníku.

DOTACE

V případě rozvoje infrastruktury je možné čerpat dotaci od 250 tisíc do deseti milionů korun, u marketingových aktivit v cestovním ruchu od 250 tisíc do pěti milionů korun. „Výše uvolněné částky stanovené pro daný kraj se odvíjí od výše podílu kraje na podpoře cestovního ruchu vynaložené z prostředků kraje za poslední tři roky," objasnila ředitelka odboru komunikace MMR Veronika Vároši, podle které musí být případná dotace vyčerpána do konce příštího roku a může být v maximálně poloviční výši všech nákladů.

„Naši žádost bychom měli směřovat na podprogram Marketingové aktivity v cestovním ruchu na krajské úrovni," odhaduje Petra Špornová za kraj.