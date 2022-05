„To se tu staví chodníky, nebo je to válečná zóna u Mariupolu?“ I takto glosují kolemjdoucí probíhající kultivaci veřejného prostoru ve Výškovické ulici v Ostravě-Zábřehu. A upřímně, není se čemu divit. Zajištění staveniště i přístupu k otevřeným prodejnám je na pováženou. Byť radnice si to nemyslí.

„Příchod k provozovnám je zajištěn po celou dobu výstavby. Jelikož jde o průchod staveništěm, jedná se o povrch provizorní a nelze na něj klást požadavky jako na finální řešení,“ uvedla k bojovým podmínkám u Kotvy radnice ústy mluvčí Gabriely Gödelové.

Obnova Ostravice-Textilie za 300 milionů: budova "skrývala" i tajnou komnatu

„Staří lidé tu padají, maminky s kočárkem mají smůlu, je to hrůza,“ komentuje dění de facto před okny prodavačka tamní galanterie, podle níž navíc realizační firma sloučila několik plánovaných etap rekonstrukce do jedné. „Jsem ráda, že to tu zvelebí, ale pro pěší, maminky s dětmi a kočárky, invalidní spoluobčany a vůbec všechny chodce, kteří tu musí na poštu, do lékárny nebo pekárny, je to peklo. Pro staré lidi je hotové utrpení tento úsek přejít,“ svěřila se Deníku též brzy osmdesátiletá seniorka, která jezdívala tramvají ze zastávky Kotva, nyní raději dochází až na následující zastávku Kino Luna.

Drobné zlepšení

Také na sociálních sítích široká veřejnost organizaci stavby silně kritizuje. A v předvolebním čase není pozadu ani opozice. Místostarosta obvodu Jan Dohnal v on-line rozhovoru pro Deník alespoň připustil jisté mezery. „Situace ohledně pěších koridorů stavbou se řeší s dodavatelem stavby a já věřím, že v co nejkratší době dojde k výraznému zlepšení situace takovým způsobem, aby se dalo stavbou v koridorech procházet. Dnešní situace opravdu není dobrá, ale věřím, že v příštím týdnu bude napravena,“ komentoval Dohnal minulý pátek kritizovanou stavbu.

Další potíže pro řidiče v Ostravě: začíná oprava jednoho z nejvytíženějších tahů

Podle Gabriely Gödelové už o víkendu došlo k dílčímu zlepšení podmínek, fotografem Deníku Lukášem Kaboněm zachycený stav je tedy po „revizi“. „Zbylé úpravy povrchu tras probíhají v návaznosti na postup prací,“ zmínila mluvčí radnice, podle níž ke sloučení etap stavby došlo na základě žádosti zhotovitele, podle něhož původní organizace výstavby navržená projektantem dostatečně nezohlednila technickou obtížnost provádění prací na přeložkách inženýrských sítí. Zda však lidmi nepochopené zajištění průchodu staveništěm vzniklo touto cestou, neuvedla.

Seniorku odvezla sanitka

U Luny jde přitom skutečně o zdraví. Místní dosvědčují, jak tam lidé padají na zem a u staveniště už musela zasahovat i sanitka. „Pětasedmdesátiletá žena měla podle sdělení svědků zakopnout a spadnout. Ošetřovali jsme ji s poraněním hlavy a podezřením na otřes mozku,“ uvedl k jediné květnové záchranné akci u Kotvy mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl s tím, že na místě zasahovala i policie a seniorka musela být odvezena do Vítkovické nemocnice. „Neobdrželi jsme informaci, že by na staveništi došlo k jakémukoliv úrazu,“ hájí se radnice.

Práce, které započaly 11. dubna a postupně dospěly až do stávající situace, mají trvat až do října. Jde o zakázku obvodu asi za 25 milionů korun, na kterou mu přispělo město. V bojové zóně má být poté nový chodník, cyklostezka, nový mobiliář a také bude opraveno schodiště.