Některým se tato slova vybavila v pátek úderem dvacáté hodiny, kdy je hostinští a barmani se smutným pokrčením ramen „vyháněli“ ven. Museli… Nařizuje to nová zavírací „covidová“ hodina, kterou od pátku pro zábavní podniky stanovila vláda, a to v souvislosti s neutěšenou epidemiologickou situací.

Když v druhé polovině září přišlo první zpřísňující opatření v podobě omezení provozu do dvaadvaceti hodin, málokoho napadlo, že bude hůře. Stalo se.

PANÁKA A DOMŮ

„Tak nevím, co bude příště. Na nás si ale nepřijdou. Nakoupili jsme si nějaké pití a přesuneme se ke mně. Rodiče nejsou doma. Uděláme si malý mejdan. Začíná víkend, tak přece nepůjdeme spát. Nejprve si ale dáme ještě nějakého panáka z okénka před barem,“ uvedl Jirka z Ostravy-Hrabůvky, který s kamarády zavítal na proslulou Stodolní ulici v centru Ostravy.

Většina lidí, vycházejících kolem osmé hodiny ze dveří zdejších barů, neskrývala své rozladění. „Minulý víkend, kdy ještě bylo otevřeno do deseti, to bylo lepší. Stačil jsem se slušně připít, takže mi pak bylo celkem jedno, že už musím domů. Ale opít se do osmé večerní, je problém. Zdržel jsem se v práci, tak jsem to nestihl. Naštěstí se dá pít venku,“ prohlásil muž u baru v křižovatce ulic Stodolní a Poděbradovy.

Stejný nápad měly desítky dalších návštěvníků této zábavní zóny. I díky příjemnému podzimnímu večeru zde bylo rušno i kolem dvaadvacáté hodiny.

KONTROLY

Vše se obešlo bez problémů. Možná i zásluhou hlídek státní a městské policie, které dohlížely na pořádek. „Kontrolujeme zejména to, zda provozovny mají své vnitřní prostory skutečně zavřeny,“ řekla Deníku Vladimíra Zapletalová z ostravské městské policie s tím, že bary i další podniky nařízení dodržely.

Mnohé po osmé hodině večerní využily možnosti prodeje před okénko. Takto alespoň částečně kompenzovaly ztráty způsobené omezením otevírací doby.

„Je to hodně citelné. První vlna přišla s omezením otevírací doby do desáté hodiny večerní. Teď musíme zavřít už v osm hodin. V té době tu běžně míváme plno. U nás se to většinou rozjíždělo tak mezi osmou a devátou. Oslavy narozenin a podobně,“ řekla Deníku barmanka v Harley’s Retro Baru.