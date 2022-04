„I když to není v kompetenci samosprávy, tlačíme v rámci svých možností na dokončení propojky silnice na Karvinou přes Darkov. Její dostavba byla přerušena v souvislosti s výstavbou obchvatu Karviné a jak je už tradicí českých dodavatelských firem, vždy se najde výmluva, proč se termín dokončení stavby protahuje,“ říká starosta Stonavy Ondřej Feber. Dodává, že chápe nutnost vybudování obchvatu Karviné, avšak každé prodloužení této stavby je komplikací pro obyvatele Stonavy, kteří dojíždějí do práce, do školy, nebo k lékaři.

Nadšení z tohoto stavu nejsou ani místní. Prakticky kohokoli se zeptáte, je naštvaný a ponouká otázku, zda nešlo napojení na Stonavu po posledních 400 metrech nové silnice stavebně urychlit. Lidé v obci by to přivítali. „Už skoro dva roky jezdíme po objížďkách. Spočítal jsem, že měsíčně kvůli tomu najedu o tři sta až čtyři sta kilometrů více než kdybych jezdit po té nejkratší trase,“ říká Lukáš, čtyřicátník, který do Karviné dojíždí do práce.

Bude cesta průjezdná ještě do zimy?

Práce na stavbě obchvatu Karviné se hned zpočátku přibrzdily, a proto se už dnes ví, že stavbaři téměř jistě nedodrží oznámený termín dokončení, který byl na jaře 2023. Dnes Ředitelství silnic a dálnic deklaruje, že nová silnice by měla být hotova v červenci 2023. Je ale možné, že staronové propojení Stonavy a Karviné okolo pomocného závodu bývalého Dolu Darkov, bude zprovoznění dřív. Možná ještě do konce letošního roku. „Pokud vše půjde podle plánovaného harmonogramu, je předpoklad uvedení do dřívějšího provozu listopad 2022,“ prozradil Deníku Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD.

Jenže ani pak nebude problémům konec. Chystá se totiž opravy mostu přes železniční trať v Darkově, což si vyžádá opětovnou celkovou uzavírku tohoto úseku. Kdy rekonstrukce mostu začne, se zatím neví. Jejím předpokladem je totiž změna územního plánu města Karviné, která zatím ale neproběhla. "V rámci rekonstrukce je navrhována výstavba nového mostu a následná demolice mostu stávajícího mimo jiné z důvodu zachování dopravní obslužnosti. Předpoklad samotné realizace je z krátkodobého hlediska zatím nejasný," řekl Deníku náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.

Otázka pro opozičního zastupitele

Tomáše Bařáka (KDU-ČSL)

Stonava, Tomáš Bařák, zastupitel za KDU-ČSL.Zdroj: Deník/Tomáš JanuszekCo podle vás potřebuje Stonava pro to, aby se mohla dále rozvíjet?

Stonava hlavně potřebuje ve vedení lidi, kteří se budou živě zajímat o každodenní potřeby řadových občanů jako například - nová parkovací místa na sídlišti, bankomat, dostatek ploch pro výstavbu rodinných domů, nový chodník na Holkovicích, levnější školy v přírodě či lyžařské výcviky pro děti, dostatek volnočasových aktivit… Stonava potřebuje lidi, kteří budou přicházet s novými nápady, inteligentními řešeními (komunikace s občany digitálními prostředky, mobilní aplikace).

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy této obce?

Hlavním problémem je, že vedení obce občanům nenaslouchá, neví, co potřebují, prakticky s nimi nekomunikuje. Dále, když chcete podat žádost nebo cokoliv na úřadě vyřídit, můžete tak v současné digitální době učinit jako řadový občan pouze osobně, na rukou vypsané papírové žádosti. To je v nejbohatší obci republiky smutné. Současné vedení nemá nové myšlenky nebo nápady. Pokud se chce občan potkat se starostou, prakticky k tomu nemá možnost a kdyby tak chtěl učinit na schůzi zastupitelstva, musí si vzít dovolenou. Ta je totiž pořádána v čase, který nevyhovuje většině občanů - na četné požadavky nás, opozičních zastupitelů, o změnu času, starosta bohužel nereagoval a změnou jednacího řádu je vyloučena jakákoliv diskuze.