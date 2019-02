Strážníci Městské policie Havířov se v pondělí odpoledne sešli v sále radniční restaurace, aby tam bilancovali službu v roce 2018.

Setkání se účastnili také zástupci vedení města v čele s primátorem Josefem Bělicou a vedoucí územního odboru Policie ČR Miloš Pollak.

Ředitel MP Havířov Bohuslav Muras shrnul činnost sboru v loňském roce. Celkem strážníci řešili 20 120 přestupků, z toho více než 80 procent vyřešili s přestupci na místě a jen menší část byla postoupena správnímu orgánu. Úsekové radary zaznamenaly 8190 přestupků. S novými elektrokoly cyklohlídky najely přes 17 tisíc kilometrů, co je o 6 tisíc více, než dříve na klasických kolech.

„Počet řešených přestupků se v posledních letech pohybuje na přibližně stejném čísle. Průběžně se vypořádáváme se změnami zákonů, řešíme nábor nových strážníků za ty, kteří odcházejí ze služby buď zcela do jiné oblasti, nebo přecházejí k republikové policii či armádě," řekl ředitel Muras.

Primátor strážníkům poděkoval za dobře odváděnou práci a připomněl, že město chce pokračovat v rozšiřování kamerového systému, který by měl mít moderní prvky umělé inteligence s detekcí registračních značek k odhalování kradených vozidel či rozpoznáváním obličejů při pátrání po hledaných osobách.

Někteří strážníci převzali ocenění za dlouholetou službu a další pak za konkrétní zákroky proti pachatelům nebo při záchraně života.

„V únoru jsme vykonávali hlídkovou činnost poblíž autobusového nádraží, když jsem si všimli ležícího člověka. Okamžitě jsme k němu přiběhli a zjistili, že jde o ženu, která nejeví známky života. Nedýchala a neměla hmatný tep. Přivolali jsme záchranku a zahájili oživování. To se nám i díky následné spolupráci s náhodně procházejícími zdravotníky v civilu a hlídkou republikové policie podařilo. Ženu si pak převzala posádka záchranné služby. Byl to fajn pocit, že jsme pomohli k záchraně lidského života,“ řekl Pavel Kubálek, který byl za tento čin oceněn společně s kolegou Václavem Kotrysem.

Ocenění strážníků

Stužku Za věrnost - 10 let

Davidu Křístkovi, Martinu Šafářovi, Vladislavu Zajacovi

Odůvodnění: Za dlouhodobou kvalitní činnost k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a dlouhodobé přispění k bezpečnosti občanů a jejich majetku, všichni tito zaměstnanci nastoupili k Městské policii Havířov před 5.2.2009.

Pamětní list za 10 let práce u MP Havířov

Drahoslavě Maláčové

Odůvodnění: Za dlouholeté kvalitní plnění pracovních úkolů MP Havířov, výše navržená nastoupila k Městské policii Havířov před 5.2.2009.



Pamětní list za 15 let práce u MP Havířov a Čestný odznak MP Havířov

Veronice Putkové, DiS.

Odůvodnění: Za dlouholeté kvalitní plnění pracovních úkolů MP Havířov, výše navržená nastoupila k Městské policii Havířov před 5.2.2004.



Stužku Za věrnost - 25 let:

Bc. Šárce Liškové, Davidu Rajnochovi, Jiřímu Tesařovi, Bc. Jaromíru Třetinovi, Eduardu Uherčíkovi, Mgr.Bc. Liboru Morcinkovi, Ing. Daneši Skulinovi

Pamětní list za 25. let práce u MP Havířov:

Danuši Halenkové

Odůvodnění: Za dlouhodobou kvalitní činnost k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku a dlouhodobé přispění k bezpečnosti občanů a jejich majetku, všichni tito zaměstnanci nastoupili k Městské policii Havířov před 5.2.1994





Stužku Za zásluhy o bezpečnost:

Dušanu Glezgovi, Liboru Pěgřimkovi

Za zadržení tří osob podezřelých z poškození několika vozidel

Odůvodnění: Dne 22.6.2018 v 22,17 hod. na ul. Žákovská v Havířově-Městě strážnici zadrželi tři podezřelé osoby, které způsobily několikatisícovou škodu na několika zaparkovaných osobních vozidlech. Muži byli předáni na místě hlídce Policie ČR.



Ing. Petru Šataníkovi, Vilému Čepičkovi

Za zadržení pachatele ublížení na zdraví pobodáním nožem

Odůvodnění: Dne 1.9.2018 v 15.40 hod. byli strážnici vysláni na ubytovnu HD Impuls v Havířově-Suché, kde došlo k pobodání osoby. Po příjezdu na místo se oznámení potvrdilo a hlídka poskytla zraněnému muži ošetření a přivolala RZS. Poškozený označil útočníka, který byl strážníky zadržen a předán i s nožem na místě Policii ČR.



Ladislavu Stejskalovi

Za zadržení 9 hledaných osob Policii ČR v době od 6.11. do 5.12.2018

Odůvodnění: V období jednoho měsíce vyhledal, zjistil a předal Policii ČR 9 hledaných osob.



Bc. Ivetě Prokopové, Vítězslavu Hlaváčovi, Lukáši Červenému

Za zachycení nebezpečné osoby pomocí MKDS a následnému zadržení v autobuse MHD

Odůvodnění: Dne 23.9.2018 v 15.14 hod. oznámil dozorčí Policie ČR, že z psychiatrické léčebny NsP Havířov utekl nebezpečný pacient, který se v minulosti dopustil trestného činu loupežného přepadení. Pomoci MKDS byla podezřelá osoba spatřena jak nasedá do autobusu MHD. Vyslaná autohlídka na následující zastávce autobusu podezřelou osobu v autobuse zadržela a předala hlídce Policie ČR.



Jozefu Mydlárovi, Jaromíru Šlachtovi

Za pomocí kamer MKDS zjištění a zadržení pachatele přečinu poškození cizí věci, poškozením výplní zábradlí nově zrekonstruovaného železničního podjezdu

Odůvodnění: Dne 30.3.2018 v 22.55 hod. byl pomoci kamer MKDS zachycen muž, jak poškozuje výplně zábradlí nově zrekonstruovaného podjezdu na ul. U Nádraží v Havířově-Šumbarku. Vyslaná hlídka městské policie na ul. Sokolská zadržela muže, který odpovídal popisu a k poškození výplní se doznal. Muž byl na místě předán Policii ČR.





Stužku Za Statečnost:

Ondřeji Anlaufovi, Jiřímu Podanému

Za zadržení pachatele trestného činu fyzického napadení

Odůvodnění: Dne 1.1.2018 v 4.02 hod. strážníci byli vysláni na autobusovou zastávku ul. Hlavní, Havířově-Městě, kde podnapilý muž napadá několik osob. Po příjezdu hlídka na místě zjistila, že ve skupině několika osob dochází k fyzickému napadání dvou osob. Hlídka za použití donucovacích prostředků obě osoby oddělila a přivolala si další hlídky ke zklidnění situace. Agresivní muž byl na místě předán Policii ČR..



Stužku Za záchranu lidského života:

Romanu Šteflíčkovi, Michalu Byrtusovi

Za záchranu života muži v silném hypoglykemickém šoku

Odůvodnění: Dne 29.8.2018 v 10.25 hod. uviděla hlídka na travnaté ploše u ul. Železničářů v Havířově-Městě bezvládně ležícího muže. Strážnici uložili muže do stabilizované polohy. Muž byl při vědomí, ale nebyl schopen komunikace. Do příjezdu RZS strážnici monitorovali u muže základní životní funkce. Přivolaný lékař RZS si muže s podezřením na hypoglikemický šok převzal k ošetření.



Václavu Kotrysovi, Pavlu Kubálkovi

Za záchranu života nehybně ležící ženě

Odůvodnění: Dne 23.2.2018 v 15.08 hod. si strážníci všimli na ul. Těšínská v Havířově-Podlesí ženy, která na autobusové zastávce upadla a zůstala nehybně ležet. Žena nedýchala a neměla tepovou frekvenci. Do příjezdu RZS strážníci prováděli resuscitaci a podařilo se jim obnovit základní životní funkce. Následně si ženu převzal přivolaný lékař RZS





Stužku Strážník roku 2018

Michal Byrtus je oceněn jako Strážník roku 2018 za celoroční kvalitní, iniciativní a nadprůměrné plnění všech úkolů MP Havířov.