V neprůstřelných vestách museli havířovští strážníci vstoupit do lokálu Miňas v Prostřední Suché, odkud hosté utekli ve strachu z nebezpečného muže ozbrojeného pistolí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Běčák

K incidentu došlo v pátek odpoledne. Strážníci přijali na tísňové lince 156 oznámení o muži, který v hospodě ohrožoval hosty a personál.

"Na místo byly vyslány naše hlídky, které při příjezdu spatřily před restaurací hlouček lidí. Ti strážníkům sdělili, že uvnitř je muž ozbrojený střelnou zbraní. Taktéž se uvnitř nachází obsluha restaurace a nezjištěný počet osob. Zasahující strážníci byli vybaveni balistickou vestou a vzhledem ke všem zjištěným skutečnostem vstoupili dovnitř. Po vstupu do restaurace byl zjištěn muž sedící u baru v taktické vestě. Po spatření hlídky se začal otáčet a strážníci spatřili střelnou zbraň v pouzdře na břiše. Poté začal muž uvolňovat zbraň z pouzdra. Vzhledem k tomu, že hrozilo bezprostřední nebezpečí útoku na strážníky, byl muž eliminován za použití donucovacích prostředků. Dotyčný byl sveden na zem a zbraň mu vypadla z ruky. Vzhledem k tomu, že M.W., roč. 1961 kladl odpor, byla mu nasazena pouta. Na místo se dostavila hlídka Policie ČR, která si událost převzala k dalšímu šetření," popsal zásah šéf havířovských strážníků Bohuslav Muras.

Nenechá se fackovat

Situaci popsal také majitel restaurace Ivo Stolarik: „Došlo ke konfliktu mezi jedním hostem, který tady bydlí a druhým, který se právě vrátil z kriminálu. Došlo i na facku a ten, co ji dostal, tak šel domů pro zbraň. Druhý účastník sporu mezitím odešel. Já jsem totiž všechny hosty upozornil, že on s tou zbraní skutečně přijde, že by to nebylo poprvé. Když přicházel, tak jsem ho prosil, aby nedělal problémy. Ale on že ne, že už se nenechá od Romů fackovat. Když pak vešel dovnitř, tak chtěl asi zamachrovat a pistoli nabil. To, když viděli ostatní hosté, tak začali utíkat a volali policii.“

Hostinského kontaktovala hlídka městské policie. „Strážníci se ptali, co má za pistoli a jestli ji má u sebe. Přes mezery kolem dveří viděli, že sedí u baru. Vešli dovnitř, kde ho kontaktovali a pak zpacifikovali. Já si myslím, že nikomu neublížil, ale vysvětlujte to lidem, kteří vidí pistoli, která je kovová, vypadá jako skutečná ostrá a netuší, že to je plynová,“ dodal.

Policie sice případ vyšetřuje, ale nechce ho zatím příliš komentovat. "Zahájili jsme prověřování s tím, že kvalifikace skutku bude teprve upřesněna," sdělila policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

V poslední době to není ojedinělý případ, kdy strážníci a policisté zasahují proti lidem, kteří ohrožují okolí zbraněmi. Jeden takový zákrok měli strážníci na Nový rok.

Jak vyplývá z praxe, pro policisty a ve finále i pro soudce není rozhodující, zda je zbraň plastová hračka, plynová nebo skutečně "ostrá". Není ani podstatné, čím svou zbraň nabíjí, tedy zda používá pouze akustické náboje nebo gumové či pepřové projektily. Důležité je, zda ji pachatel používá jako pravou, vzbuzuje s ní strach ohrožovaných o život. I při použití plastové hračky riskuje, že ho policisté při zákroku zastřelí. U soudu pachatel dostává trest jako při použití běžné zbraně.