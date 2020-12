Prosincové dny jsou obvykle spojené s klidem a mírem, lidé se připravují na Vánoce, navštěvují blízké. Vloni touto dobou však adventní pohodu narušil vyšinutý střelec Ctirad Vitásek vraždou sedmi lidí. Ředitele FNO Jiřího Havrlanta jsme se zeptali, jak na tyto hrůzné okamžiky plné vypětí s odstupem jednoho roku vzpomíná a co se v nemocnici od té doby změnilo.

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Jiří Havrlant druhy den po střelbě, 11. prosince 2019 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Od tragédie v těchto dnech uplyne přesně rok. Změnily se nějak bezpečnostní opatření i interní komunikace v nemocnici?

Naším záměrem je neustále pokračovat v edukaci našich zaměstnanců, což se osvědčilo i v tomto případě. Zaměstnanci se v tu chvíli zachovali správně a udělali v podstatě to nejlepší, co mohli. Co se týká technického zabezpečení, máme dokončené uzavření vnějšího obvodu rozlehlého areálu nemocnice.