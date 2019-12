Mezi šesti lidmi zavražděnými v úterý šíleným střelcem v ostravské FNO byli dva příslušníci Vězeňské služby ČR. Potvrdil to na tiskové konferenci v Praze její generální ředitel Petr Dohnal.

„Pondělní událost má pro nás zcela tragický rozměr. Shodou nešťastných náhod byl dokonce i třetí ze čtveřice zavražděných mužů naším bývalým zaměstnancem. Pracoval pro Justiční stráž, kterou opustil před deseti lety,“ uvedl Petr Dohnal.

Ten zároveň kategoricky vyloučil spekulace, že by mohlo jít o cílený útok na příslušníky Vězeňské služby. „Byli zkrátka v nesprávný čas na nesprávném místě. V tuto chvíli mi ani není známo, jestli se navzájem znali,“ uvedl generální ředitel, podle kterého byli oba současní zaměstnanci v ordinaci, kde došlo ke krveprolití, mimo službu a byli proto neozbrojeni.

Mladšímu ze zavražděných příslušníků (Petr Š.) bylo 39 let a pracoval ve vazební věznici Na Hradbách v centru Ostravy. Jeho o deset let starší kolega z věznice v Heřmanicích e doprovázel do ordinace dvanáctiletou dceru a zachoval se jako hrdina. Odvedl pozornost střelce, kryl dceru vlastním tělem a zachránil jí tak život. „Oba muži byli jejich přímých spolupracovníků slušní, pracovití a kamarádští lidé. Byli připraveni pomáhat a žili pro své rodiny,“ dodal šéf Vězeňské služby.

Finanční pomoc

Rodiny obětí se dočkají finanční pomoci hned z několika zdrojů. Vězeňská služba ve spolupráci s Nezávislým odborovým svazem Policie ČR otevře transparentní účet pro veřejnou sbírku na podporu obou rodin. Potrvá do poloviny února.

Zároveň oslavy Dne vězeňství naberou podle ředitele Dohnala charitativní ráz – v hotovosti se budou na pomoc pozůstalým skládat zaměstnanci generálního ředitelství. Podporu v hodnotě 50 – 200 tisíc korun mohou rodiny očekávat v nejbližších dnech díky pojištění. „Máme pojištěné všechny členy,“ uvedl předseda zmíněného odborového svazu Tomáš Machovič. Podle mluvčí Vězeňské služby Petry Kučerové navíc budou mít nejbližší obou obětí nárok na odškodnění v řádu desítek tisíc korun, které náleží ze zákona všem zaměstnancům.

V nemocnici zřídí dárcovský účet

Žádost o zřízení transparentního dárcovského účtu už iniciovala sama fakultní nemocnice. „Má to nějaký svůj proces a během dneška, nejpozději čtvrtku, bychom chtěli účet spustit a otevřít. Alespoň drobným dílem tak chceme pomoci pozůstalým po obětech a pacientům, kteří tady u nás s následky tragédie stále leží,“ řekl Deníku ředitel FNO Jiří Havrlant. S touhou přispět se připojily také další subjekty, například fotbalový Baník Ostrava.