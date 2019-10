Bohužel realita je trpčejšího charakteru. Trenér Radek Holčák koně ze startovní listiny stáhl.

„Byla to rána, ale nedá se nic dělat, je to sport,“ řekl smířlivě pětačtyřicetiletý žokej. Sám ale na startu chybět nebude. Laso mu hodil uznávaný trenér Grzegorz Wroblewski. Svěřil mu desetiletého Sztorma – koně, který umí. Úspěchy sbíral hlavně v zahraničí.

Musel to být pro vás šok, když jste se dozvěděl, že Hegnus na Velké startovat nebude…

Přijel jsem do Karlovic a Radek Holčák mi hned řekl, že Hegnus má problém, ale že chytřejší budeme druhý den. Následně mi volal, že má problém s mezikostním svalem. Že to může vydržet, ale taky nemusí. Nechtěl koně ani mě vystavovat nebezpečí, rozhodl se, že ho stáhne. Samozřejmě šlo o správné rozhodnutí.

Co se vám v té chvíli honilo hlavou?

Že je celoroční práce v háji. Říkal jsem si: Vyhrajeme a já mohu v klidu skončit. Hegnus se dostával do formy a věřím, že bychom se rvali o vítězství.

A jsme u toho, zase se budou šířit hlasy „Stromský smolařem“…

(usměje se) Mohou takové hlasy být, já se jim jen usměji. Za smolaře se nepovažuji a považovat nebudu. Je to má sedmnáctá Velká, což je slušné číslo. Byl jsem na bedně, sice jen měsíc, ale užil jsem si, jak chutná vítězství. Opravdu si na nic nestěžuji. A to, co se stalo Hegnusovi, je sport. Tak to prostě někdy chodí.

Řešil jste hned náhradu za Hegnuse, nebo jste si připouštěl možnost, že Velkou třeba vůbec nepojedete?

Ještě před Hegnusem jsem nabídky měl. Byl jsem v kontaktu s trenérkou Kabelkovou ohledně Talenta. Měla domluveného Angličana, ten se zpožděním start potvrdil. Trenér Popelka měl ve hře Mahonyho, ale nezvedal ráno telefon. Nakonec jsem se s panem Zatloukalem domluvil na Sztormovi.

Co byste na adresu Sztorma řekl?

Je to bezesporu dobrý kůň. Sbíral úspěchy hlavně v zahraničí. Sám jsem ho jezdil, když jsem pracoval pro Pavla Polesa. Udělal kvalifikaci, ale na druhé straně nemá moc zkušeností s pardubickým závodištěm. Navíc je zvyklý na trávu. Doufám, že nebude pršet. Uvidíme, jak se Sztorm předvede. Trenér Wroblewski říkal, že to bude v neděli ideální kombinace, že je trenérem, který na Velké ještě neprohrál, a já žokej, který ji nikdy nevyhrál.

Startovat budete ještě ve dvou rámcových dostizích, byl jste zvyklý na větší porci…

(usměje se) Stárnu. S Velkou tři starty jsou ideální. Letos jsem měl v Pardubicích pád, stále jeho následky ještě cítím.