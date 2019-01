Havířov /VIDEO/ - S malým zpožděním, ale přece jen byla v pondělí ráno obnovena výuka v soukromém odborném učilišti Baron School.

Učiliště je v nájmu v objektu Vzdělávací akademie Havířov, která provozuje Hotelovou školu a Obchodní akademii. Provozovatelé škol, Jiří Baron a Jan Tesarčík se dostali do sporu o peníze, který řeší soudně. O majetek Baron School se už také začali zajímat exekutoři.

Po týdenním vyjednávání, kdy měli studenti ředitelské volno a náhradní program, se nakonec oba provozovatelé dohodli na tom, že škola bude pokračovat ve výuce do konce letošního školního roku a finanční spory se budou řešit bez dopadu na provoz školy.

Do školy se tak mohli vrátit studenti i kantoři. „To víte, že jsem rádi, že se bude pokračovat ve výuce," chválili učitelé. Méně radostně, ale spokojeně se vyjadřovali studenti: „Nedá se nic dělat, budeme se muset zase učit. Je ale dobře, že můžeme v klidu dokončit ročník."

Baron Shool nebyla otevřena přesně v 8 hodin. „Školu jsme museli nejdříve odpečetit a oficiálně předat," řekl ráno provozovatel hotelové školy Jan Tesarčík.

Třídy byly bez lavic, které už měl exekutor připravené na chodbě k odvozu. Zásahem Tesarčíka však exekutor svou práci přerušil.¨

„Jsem rád, že jsme se dohodli a že naše spory o peníze nebudou mít vliv na výuku. Děkuji učitelům i studentům, že měli pro vzniklou situaci pochopení," vysvětlil majitel Baron School Jiří Baron.

Přes obnovení výuky se škola bude stěhovat.

„Sháníme si nové prostory. Ty nám nabídl Dakol na Šumbarku, kde však není odpovídající kapacita. V těchto dnech se jedná o využití areálu bývalé zvláštní školy v Mánesově ulici. Uchází se o něj developer, se kterým mám předběžně ujednáno, že bychom se tam mohli do dvou pavilonů nastěhovat. Pokud by vše proběhlo podle plánů, přes prázdniny by škola mohla být připravena a od září v provozu. V dalších letech mám plán, jak ji modernizovat," řekl Baron.