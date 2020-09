„První svatbu jsme organizovaly v polovině června, jindy začínáme mnohem dříve,“ líčí Michaela Nedomová ze svatební agentury Simply Yes. Situace na jaře ovlivnila také podzimní svatby. „Termíny na podzim se začaly plnit neuvěřitelnou rychlostí. Snoubenci předpokládali, že situace už bude příznivá, a tak svatby z jara přesouvali,“ popisuje koordinátorka. Své o tom ví i čerstvě vdaná Aneta N.

„Přesouvali jsme svatbu z původního termínu v červnu na září a stejně nebyla do poslední chvíle jistota, zda svatba proběhne normálně,“ popisuje nevěsta z Ostravy.

O místa na svatbu musí snoubenci žádat dlouho dopředu. „Dodavatelé a svatební místa na rok 2021 jsou téměř obsazení. Hlavně letní termíny, především pátky a soboty. Ti, kdo se zasnoubili letos v létě, mají o to těžší situaci,“ vysvětluje organizátorka svateb Nedomová. Novomanželé N. měli štěstí.

„Většina věcí šla bez problémů změnit a vybrat nový termín se taky podařilo. Akorát jsem si musela vybírat nové šaty, protože ty moje už na nový termín byly zabrané,“ vysvětluje nevěsta.

Připomeňte si naši návštěvu svatebního salonu v době nouzového stavu:

Pro novomanželé byla nejhorší nejistota. „Svatba, kterou měsíce plánuješ a zařizuješ, se může ze dne na den zrušit bez možnosti to jakkoliv ovlivnit. Měli jsme strach objednávat oznámení, prstýnky a další věci, kde mělo být datum, protože to do sobotního rána nebylo jisté,“ vzpomíná Aneta N.

Budoucí nevěsty neztrácejí naději. „Velké obavy zatím nemám. Pořád věřím, že příští rok v červenci bude vše v pohodě, nebo se s tím už nějak naučíme všichni žít. Ale samozřejmě někde v pozadí to hlavou šrotí,“ říká zasnoubená Tereza Gregorcziková z Píště.

„Situace ohledně koronaviru se stále mění, kdo ví, co bude za rok. Zatím to nijak neřešíme a plně jsme se pustili do plánování,“ usmívá se budoucí nevěsta Michaela Drastíková.

Drobné obavy z plánování svatby ale má. „Už při domlouvání místa hostiny jsme se ptali, jak letos zvládli situaci s koronavirem a jak se zaplacenými zálohami. Prozatím se ze všech stran dozvídáme, že pořadatelé se snažili svatebčanům vyjít vstříc, domluvilo se nové datum a vše se „pouze“ přesunulo,“ dodává.

I v letošním roce pokračuje trend boho svateb. „Nevěsty neopouštějí ani oblíbenou kombinaci pudrově růžové se zlatými doplňky. Teď nás čekají zase podzimní barvy jako vínová nebo hořčicová,“ popisuje svatební koordinátorka.

Situace se mění ze dne na den a svatební agentury musí být připravené na cokoli. „S klienty jsme v kontaktu a situaci průběžně sledujeme a řešíme. Nicméně, kdo by chtěl mít na své svatbě roušky? Snad nikdo. Věříme, že už omezení na svatební odvětví nepřijdou,“ uzavírá koordinátorka Nedomová z ostravské agentury Simply Yes.

Kateřina Milotová