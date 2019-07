„Trať je zajímavá tím, že se neběží jen po rovině, ale také je na ni hodně kopců. Celá akce je navíc na Bruntálsku jedinečná, nikde jinde se tady dostihy nejezdí,“ konstatuje jeden z organizátorů celé akce Václav Vojtíšek, který se svými kolegy celé závodiště pečlivě chystá.

„Momentálně pracujeme na technickém zabezpečení trati, probíhalo například zastřihávání překážek a podobně,“ říká bývalý starosta Světlé Hory a vzápětí ještě dodává: „Velké díky patří Moravskoslezskému kraji, který akci dotuje.“

Menší vrásky na čele mu ovšem přidělává aktuální počasí. „Tím, že tady bylo v poslední době sucho, je trať strašně tvrdá, takže doufáme, že v týdnu sprchne. O víkendu sice pár kapek spadlo, ale to je málo. Kdyby nezapršelo, tak se může stát, že někteří majitelé a trenéři přijedou, ale do dostihu nakonec své koně nepustí.“

Na závodišti by neměl chybět ani legendární žokej Josef Váňa, osminásobný vítěz Velké pardubické. „Má toho strašně moc, ale věřím, že si čas udělá. Pokud dorazí, bude tady mít koně v tréninku. Vždycky, když mu voláme, tak ho prosíme, aby přijel, protože on je to největší lákadlo, na které lidi slyší,“ říká Vojtíšek s úsměvem

V hlavním dostihu dne se pojede o 90 tisíc korun. Přesný počet koní na startu ještě není znám. „Uzavírka přihlášek je v úterý, takže úplně ještě nevíme, kolik koní poběží. Určitě jich ale pojede minimálně osm, protože to je propustnost tratě,“ upřesňuje Vojtíšek.

Jako vždy nebude chybět ani klasický doprovodný program, návštěvníci se mohou těšit na výstavu drobného zvířectva nebo jarmark s bohatým občerstvením. Pro děti budou nachystány kolotoče a malování na obličej. Hudbu obstará bruntálská dechovka a také přerovská skupina Rabussa.

Celý den odstartuje v 9 hodin jarmarkem, o dvě hodiny později vyrazí průvod v historických kostýmech. Dále diváci uvidí vystoupení Šermířsko prapořečnického projektu Bandiere e Spade Prapory a meče.

Tomáš Chalupa