Představte si, že nehledáte peníze po kapsách ani zapadlou bankovní kartu, ale prostě vytáhnete chytrý telefon a virtuální měnou zaplatíte službu nebo zboží v běžném obchodě nebo podniku. Na tomto principu, hodně zjednodušeně řečeno, kryptoměny fungují.

Jsou hitem posledního desetiletí, v České republice se poprvé objevily v roce 2014 v brněnském fastfoodovém řetězci. Právě tam, kde se ve větší míře pohybují mladí lidé, „závislí“ na moderních technologiích, se bitcoiny a další kryptoměny „zabydlují“ nejčastěji. Pochopitelně.

A to už i v Ostravě. Platit touto státem uznávanou měnou, který ji ale ve skutečnosti považuje za věc, nikoliv za platidlo, lze už na několika místech ve městě.

PROČ BY NE?

„Možnost využívá jen zlomek lidí ročně, ale nic nás to nestálo a máme rádi novinky, a když u nás lidé mohou zaplatit třeba zlotými nebo eury, tak proč ne i bitcoiny?“ říká s úsměvem muž z prodejny pěstitelských potřeb Klecka shop z Daliborovy ulice v Mariánských Horách.

Automaty této elektronické měny, takzvané bitcoinmaty, v Ostravě naleznete v nákupním centru Avion Shopping Park a v pobočkách Home Interier v Janáčkově ulici a ADA Finance Group v Reální ulici v centru města. Zde je lidé mohou nakupovat výměnou za peníze.

Ptáte se, proč někdo mění peníze, aby mohl platit virtuální měnou? „Jedním důvodem je decentralizace, druhým výhodnost investice. Do kryptoměn investujete třeba sto korun, ale jejich hodnota neustále rapidně roste, takže za pouhý týden vyděláte třeba trojnásobek,“ vysvětluje Daniel Lištvan, který kryptoměny ve svém podniku zavedl.

„Lidé do toho jdou s tím, že jimi chtějí platit dlouhodobě, protože pokud byste z nich zase chtěli získat peníze, musíte je převést na dolary, z dolarů na eura a z eur případně ještě na koruny. A to vždy podle aktuálního kurzu a s poplatkem za příchozí platbu ze zahraničí. Ale když jimi platíte dál, tak jen inkasujete,“ poodhaluje Lištvan svět kryptoměn.

NAČ TROŠKAŘIT

Důležité, a pro někoho možná šokující, je také zjištění, že ve světě k dnešnímu dni existuje hned 1536 druhů kryptoměn! Většina těch, jež se je ve svých podnicích rozhodli akceptovat, však přijímá jen tu nejznámější – bitcoin. Někteří snad ještě litecoin.

Ne tak některé podniky v Ostravě. Ve Světě módy v Mariánských Horách berou deset druhů kryptoměn, v Hell dance clubu ve Stodolní ulici dokonce jedenáct. A na obou místech tyto kryptoměny zavedl letos v lednu právě Daniel Lištvan.

„Proč tolik? Poměr investorů do kryptoměn se rozevírá a neustále přibývá těch, kteří investovali třeba do altcoinů než přímo do bitcoinu,“ vysvětluje majitel Hell dance clubu a společník majitelky Království módy s tím, že podle něj u nás není jiná firma, který by akceptovala byť jen polovinu kryptoměn, kterými lidé platí u něj na Stodolní.

Pro zavedení kryptoměn bylo potřeba důkladně proškolit personál a vůbec ho s nimi seznámit. Teď už vše běží hladce. „Zákazníci platí pomocí mobilních peněženek, v nichž pouze stačí naskenovat QR kód naší peněženky a potvrdit transakci,“ říká majitel Hell dance clubu, kde platby v kryptoměnách nově činí až pět procent zisku.

JE DOBRÉ BÝT U TOHO

Už od roku 2014 mohli lidé kryptoměnami platit i v semenářství Need4seed v Mariánských Horách nebo v obchodě s deskovými a karetními Chytrehry.cz v Zábřehu. Jejich majitelé to ale obratem vzdali. „V té době moc lidí nemělo zájem takto platit. Nyní se kryptoměny rozšířily a hodnota bitcoinu stále stoupá, ale pro nás to nemá význam,“ vysvětluje jednatelka semenářství Inka Šulcová.

To majitel Chytrehry.cz Pavel Zácha svého kroku zpětně lituje. „Byl to byznys pro nadšence, který jsem před nástupem EET zrušil, protože jsem nevěděl, jak to bude zákon zohledňovat,“ říká majitel firmy ze zábřežského Náměstí Gen. Svobody. Dnes by se rozhodoval jinak. „Z kryptoměn se pomalu stává fenomén a ve zkratce je lepší byt u toho, než mimo. Teď bych si kryptoměny ponechal. Určitě se k nim brzy vrátím,“ plánuje Zácha.

Čtvrtou a poslední firmou, který bitcoiny v Ostravě přijímá, je noční podnik Družba Bouldering Wall v Žilinské ulici v Porubě. Kdy přibudou další?