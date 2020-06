Pobývala v salonu Tattoo Zone tak dlouho, že Ivo Výboch už pomalu začal uvažovat o jejím zapsání do jindy plného diáře. A když přišla čínská nákaza a dočasný zákaz činnosti, nastal čas i na kozu.

„Napadlo mne to, když jsem u amerických tatérů zahlédl potetovaný kožený gauč,“ sdělil ke své inspiraci jednapadesátiletý krnovský mistr „zdobení kůže“. Tetování se začal věnovat už před osmadvaceti lety, něco pochytil u českého guru Vladimíra Franze a když si otevíral vlastní salon, hleděli na něho na živnostenském úřadě, jako by prý přiletěl z kosmu.

Pod jehlou Ivovi za tu dobu prošly minimálně tisícovky lidí; i fotbalisté Dan Holzer, Lukáš Droppa, Michal Kadlec či hokejisté Radek Bonk a Patrik Bartošák. Nebo třeba hollywoodský režisér Albert Hughes (natáčející svého času v tuzemsku film From Hell – Z pekla). „Moc se mi líbí japonský, orientální styl tetování,“ nechal se slyšet držitel řady ocenění z přehlídek a soutěží.

Klasickou tělocvičnou kozu vyřazenou po službě z jedné základní školy proto ozdobil v duchu japonské mafie – yakuzy. „Teď se z ní stala Yakoza,“ smál se Ivo. Na nezvyklém díle pracoval od března do května, kdy kvůli opatřením proti COVID-19 nemohl tetovat lidi. Strávil na ní šedesát hodin, mimochodem, vyjádřeno penězi, vyšel by tento motiv na záda na desetitisíce!

„Jako bych tetoval do plechu. Kozu dělali z poctivé tvrdé hověziny, a jelikož je to mrtvá kůže, chovala se jinak, nežli lidská živá. Barva do ní nezarůstala, nic se neregenovalo.“ konstatoval tatér. Nejtěžší prý bylo vychytat systém zachycování a otírání stékajícího barviva, tak, aby nepoškozovalo už hotové části. Jen černého spotřeboval na půl litru a jehlu měnil asi co hodinu.

Yakoze potetoval celý vrch a zůstaly mu ještě části kůží pokrytých dřevěných noh. „Nebýt korony, asi bych se do toho nedonutil. Tak jsem vyplnil volný čas,“ poznamenal s tím, že čínská nákaza jeho podnikání moc nepoznamenala. Ivo totiž využil nouzového stavu k „prázdninám“, které si stejně dopřával každým rokem. A zvelebil i pracoviště ve vilce u nádraží v Krnově.

Dílo se rozhodl v salónu Tattoo Zone ponechat… a nevyloučil, že další tělocvičné náčiní může následovat. „Mám švédskou bednu i velkou těžkou žíněnku – tu jsem vykuchal a nechal si pouze kůži,“ poznamenal tatér. Právě z žíněnky, jak prozradil, plánuje vytvářet tetované obrazy v rámech. A pak je třeba vystavit spolu se svými tradičně malovanými akrylovými plátny.