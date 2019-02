Život definoval legendární cestovatel Miroslav Zikmund jako přesný součet náhod. K němu byly dechberoucí náhody podle všeho více než štědré. Svou první velkou cestu do zahraničí podnikl v šestnácti letech, kdy jel se svým bratrem na Podkarpatskou Rus. Ty další, které hltali obyvatelé Československa, absolvoval s Jiřím Hanzelkou a jsou neodmyslitelně spojeny s kopřivnickou automobilkou Tatra.

Miroslav Zikmund se narodil 14. února 1919 v Plzni. V té době kopřivnická automobilka začala používat svou světoznámou značku a slavná koncepce podvozku s centrální nosnou rourou, kterou společnost TATRA TRUCKS používá dodnes, se rodila v hlavě konstruktéra Hanse Ledwinky. S automobilem Tatra T 87 se v roce 1947 vydala dvojice na první velkou cestu.

„Jejich trasa vedla do Afriky, kde jako první překonali s tatrovkou se vzduchem přímo chlazeným motorem Núbijskou poušť. Po příjezdu do Kapského města přepluli do Argentiny a vydali se na cestu po Jižní Americe. Za tři a půl roku projeli ve voze Tatra T 87 celkem 44 zemí a urazili 61 700 kilometrů,“ připomíná Andrej Čírtek, tiskový mluvčí kopřivnické Tatry.

Další cestu po Asii a Oceánii podnikli Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou ve speciálních vozech Tatra T 805 v letech 1959 až 1964. „I na této cestě si připsali další prvenství, když například jako první na světě přejeli automobilem Sovětský svaz z východu na západ,“ pokračuje.

V roce 1968 Zikmund a Hanzelka veřejně vystoupili proti okupaci Československa, proto jim bylo od 70. let znemožněno publikovat a účastnit se veřejného života a samozřejmě i dalších cestovatelských aktivit. Další výpravy mohl Miroslav Zikmund uskutečnit až po pádu komunistického režimu v roce 1989. Navštívil Japonsko, Austrálii, Nový Zéland, ale i Sibiř nebo Srí Lanku. „Miroslavu Zikmundovi bychom chtěli za celou společnost TATRA TRUCKS poděkovat a poblahopřát k významnému jubileu. Jsme vděčni, že si pro své cesty vybral právě automobily značky TATRA a tím je proslavil po celém světě,“ říká Andrej Čírtek, tiskový mluvčí společnosti TATRA TRUCK.

Zážitků z cest měla legendární dvojice bezpočet. V Egyptě přenocovali na vrcholu Cheopsovy pyramidy, v Tanganice vystoupali na Kilimandžáro, v konžském pralese se setkali s Pygmeji, v Riu de Janeiru na pláži se Zikmund málem utopil, když se koupal v moři. V Ekvádoru se dvojice setkala s lovci lebek „Nelituji žádného dne, kdy jsme byli na cestách!“ říkával Zikmund.

Stoletý Miroslav Zikmund žije ve Zlíně a stále se věnuje třídění materiálu z cest v tamním Muzeu jihovýchodní Moravy, do kterého společně s Jiřím Hanzelkou věnovali celý svůj archiv z cest. „Za své dílo obdrželi cestovatelé Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka Cenu E. E. Kische a také českou Medaili Za zásluhy. Později byl Miroslavu Zikmundovi udělen také čestný doktorát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Řád Tomáše Garrigua Masaryka. V automobilu Tatra T 87 oba cestovatelé dohromady strávili 10 let a navštívili 112 zemí světa,“ dodává na závěr Andrej Čírtek.