Krátce nato se otevřela vrata diagnostiky a přišel pokyn k prvnímu nastartování Tatry Phoenix. Ozval se zvuk motoru a nové vozidlo vyjelo před halu. V České republice ojedinělý projekt Tatra do škol dospěl do finiše.

„Jsme rádi, že takovýto unikátní projekt vznikl a děkujeme partnerům, že s námi na něm spolupracovali. Chceme projekt Tatra do škol rozšířit na celou Českou republiku a věříme, že bude mít pozitivní odezvu. Chceme jím podpořit technické vzdělávání u nás, protože kvalitních odborníků v technických oborech je velký nedostatek. Studenti si díky tomuto projektu mohou přímo vyzkoušet, jak se tatrovky vyrábějí a zároveň se seznámit s jejich unikátní konstrukcí,“ uvedla mimo jiné Petr Hendrych.

Nová Tatra se vrátí na Vysočinu, kde vznikla. „Tato Tatra bude jezdit pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny. Měl by to být sypač a případně by měla dostat radlici, ale to už bude záležet na financích, řekla radní kraje Vysočina Jana Fialová a dodala, že na Vysočině již bylo postaveno více strojů, ale toto je první, který bude skutečně sloužit svému účelu. Myslím si, že pro ty kluky to musí být zážitek. Oni to dostali v dílech, sestavili to a dnes to nastartovali,“ řekla pro Deník Jana Fialová, která měla projekt na starosti.

Vozidlo studenti sestavovali v dílnách správy silnic kraje Vysočina. „My sice ve škole máme dílnu, ale potřebovali jsme to dostat do odděleného prostoru, kde to bude zamčené, aby k tomu nemohl nikdo nepovolaný,“ doplnil pro Deník ředitel třebíčské školy Zdeněk Borůvka a poznamenal, že na počátku, v červenci loňského roku, byly dva kamiony plné součástek. Byly jich stovky.

Desítka studentů posledního ročníku oboru opravář zemědělských strojů podle jednoho z nich, Michala Mejzlíka, prý se sestavením tatrovky neměla žádný větší problém. „Z počátku jsme z toho byli hodně překvapení, ale pak to bylo dobré. Měli jsme odborné vedení, takže nebyl žádný problém,“ sdělil pro Deník Michal Mejzlík. Sestavení Tatry podle něj zabralo čistého času okolo devíti pracovních dnů. „Už se těšíme, až tu Tatru někde potkáme u nás v terénu. Dokonce nám slíbili, že si tam budeme moci udělat nějaké naše logo, takže budeme vědět, že to je ta naše tatrovka,“ uzavřel Michal Mejzlík.

To, že vozidlo funguje, jak má, předvedlo později na polygonu společnosti Tatra Trucks.