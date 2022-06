Deník na návštěvě v Rýmařově, kde začala první světová válka

„Podle údajů pořadatele o počtu účastníků (cca dva tisíce osob) lze soudit, že se bude jednat o tzv. technoparty. Město Rýmařov vydalo v loňském roce obecně závaznou vyhlášku, která stanovila závazné podmínky pro zajištění veřejného pořádku. Akce typu technoparty však nepodléhají povolovacímu režimu, pokud se konají na pozemcích soukromých vlastníků. Porušení vyhlášky lze sankcionovat jako přestupek s možností uložení pokuty podle přestupkového zákona. Policii ČR jsme již informace o připravované akci předali. Chceme však, aby byla veřejnost o konání technoparty informována předem a doufáme, že se nebudou opakovat nepříjemnosti z loňského léta,“ informovalo město Rýmařov o svém postoji k akci Aniversary ve Stránském.

Pod stanoviskem města Rýmařov se rozběhla diskuse, ve které zaznívají jak výzvy k toleranci a racionálnímu přístupu, tak i obavy z několikadenní hlučné hudby.

Přinášíme výběr nejčastějších argumentů facebookové diskuse: „Místo zákazů si s pořadateli sjednejte schůzku, domluvte jasná pravidla a třeba i možný kompromis. Nežijí zde jenom samí důchodci, milí pánové a dámy.“

„Máte to tam jednou za rok a brečíte.“

„Opravdu vyspělé, si střílet perník do žíly a několik dnů se vlnit mimo své vnímání.“

„Nechte ty mladé se bavit.“

„Ve Stránském jsem se narodil a žiji tady dodnes. Za našeho mládí se tady pořádaly zábavy, ale lidé se nádherně bavili a ve slušnosti odcházeli. Přál bych vám pět dnů poslouchat ten systém reprodukce. Bydlím tak odhadem 500 metrů od tohoto bordelu, celý den makám, a místo večerního odpočinku, co myslíte? Pro vás co si přijdete vyhodit z kopýtka je to relax. Pro nás co tady žijeme je to obrovské omezování. Takže si to vemte do Rýmařova, a užívejte. My nejsme tady pro vaše radovánky.“

„To čemu říkáte "zábava" začne v pátek a poběží non stop až do úterý. Já proti kultuře absolutně nic nemám, ale toto je přes čáru.“

„Nezapomeňte že i v Rýmařově je ještě pár mladých lidí.“