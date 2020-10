VOLBY V MS KRAJI 2020

Za optimalizaci bílovecké a zejména orlovské nemocnice, které měl na starosti, se mu od veřejnosti dostávalo až nenávistných reakcí. Je snad averze vůči němu důvod, proč jej kraj „stáhl“ z popředí v otázce dalšího citlivého tématu, zatímco například náměstek pro kulturu Lukáš Curylo si komplikace způsobené svému resortu a navrhovaná řešení komentoval i nadále?

Například lídryně Pirátů Zuzana Klusová považuje výsledek v orlovské nemocnici právě za manažerské selhání Marina Gebauera (ANO). „Jsem ráda, že to teď pan hejtman převzal. Doufám, že na jeho místě bude v následujícím období někdo schopnější, protože nás čekají velké problémy,“ upozorňuje Klusová, podle níž je třeba mít na pozici náměstka pro zdravotnictví odborníka a silnou osobnost.

Krajská koalice, přinejmenším její část, však jakési Gebauerovo stažení ze scény odmítá. „V běžných dobách má náměstek svou roli danou, ale v těchto dobách nastupuje krizový režim. A v dané chvíli se hierarchie a zodpovědnost posouvá směrem nahoru. Když se válčí, musí být jeden generál, ne čtyři,“ říká jasně Lukáš Curylo (KDU-ČSL), „kolega-náměstek“ pro kulturu.

POUZE NENÍ VIDĚT

Odstranění uznávaného gynekologa z politického popředí odmítá i hejtman a stranický kolega Ivo Vondrák (ANO).

„Stav nouze staví do čela celé krizové situace hejtmana. Součástí poradních orgánů je krizový štáb, kde zasedal i náměstek Gebauer. Od ukončení nouzového stavu zasedá bezpečnostní rada kraje, které zase předsedá hejtman a náměstek se jí rovněž účastní. A pro krajskou hygienickou stanici (KHS) jsme nyní aktivovali tzv. krajskou epidemiologickou komisi, které předsedá ředitelka KHS, a pro ni všechna data připravuje právě náměstek pro zdravotnictví. Pan Gebauer nyní navenek jen není vidět. Když to řeknu hloupě, vše teď stojí a padá s hejtmanem,“ popsal situaci Vondrák a zmínil, že další velký úkol náměstka pro zdravotnictví nyní spočívá ve vyjednávání s nemocnicemi, které jsou vesměs soukromé či městské.

CHCE TO VÍCE ČASU

Basu v koalici ale úplně tak nedrží Jakub Unucka. „Z krajského náměstka přepnu na lídra ODS a řeknu, jak si to představujeme my. Náměstek musí být v budoucnu mnohem větší boss!“ řekl na přímo Unucka, podle něhož nový – či staronový? – náměstek pro zdravotnictví bude muset přinutit nemocnice v regionu přestat jednat samostatně, a naopak donutit je chovat se jako „holding“.

„Když to dokáže, vznikne sestava nemocnic, která bude mnohem silnější než samotná fakultka. Nemocnice si nemůžou krást lékaře mezi sebou, musejí si pomáhat. Role náměstka pro zdravotnictví zkrátka bude zabírat daleko více času,“ má jasno Unucka.

NOVÉ ÚKOLY

Také lídr komunistů Josef Babka hovoří o Martinu Gebauerovi jako o „nevítaném náměstkovi“. „K jeho manažerským schopnostem se za jeho zády vyjadřovat nebudu, ale toto snad mohu říct.“ Při té příležitosti Babka rovněž zmínil podle něj nevítanou optimalizaci nemocnice v Orlové. „Došlo za něj k rozbití špičkového ortopedického pracoviště, o které kraj zcela přišel a které se někdo snaží nahradit v Karviné, ale není to tak lehké.“

Podle Petra Kajnara, lídra ČSSD, by náměstek hejtmana pro zdravotnictví měl v budoucnu přispět také k tomu, aby ostravská lékařská fakulta zachránila svou akreditaci.

K TÉMATU

Tři otázky pro… Martina Gebauera, náměstka hejtmana pro zdravotnictví:



Političtí lídři se shodují, že role náměstka hejtmana pro zdravotnictví v novém volebním období bude značně odlišná od té dosavadní, a to ze zřejmých důvodů spojených s pandemií. Měl by to být spíše druhý generál za hejtmanem. Souhlasíte?

Nesouhlasím. Role náměstka pro zdravotnictví je připravit podklady a navrhovat řešení, která poté po poradě s bezpečnostní radou kraje či krizovým štábem hejtman přednese médiím, potažmo veřejnosti. Funkce kraje je v tomto odlišná od role vlády. A běžná agenda financování a rozvoje zdravotnictví v kraji nebude odlišná například od nynějšího končícího volebního období. Pandemie je pouze něco navíc. Zdravotnictví se nesmí omezit pouze na covid.



V případě, že stávající koalice bude pokračovat i v následujícím čtyřletém období, což je její cíl, jste na tuto roli připraven a budete se o ni ucházet i nadále?

Ano, jsem připraven se ucházet o post náměstka pro zdravotnictví a pokračovat, jelikož máme rozjeté další rozvojové projekty našich nemocnic.



Čím byl způsoben váš ústup ze scény po vypuknutí pandemie? Veškeré otěže směrem k veřejnosti ve věci zdravotnictví na svá bedra přebral hejtman. Můžete popsat svou roli v době epidemie?

Vzhledem k náročné práci v zázemí hejtmanství a řešení nelehké nové situace jsem se soustředil na řešení problémů, přípravu materiálů pro média a veřejnost. Problematika covidu je natolik zásadní, že si zasluhuje prezentaci hejtmanem kraje. Nikdy jsem se mediálně nestáhl do ústraní. (jir)

Videoanketa Deníku byla součástí programu druhé části předvolební debaty, která se konala v pátek 25. září v coworkingovém centru Impact Hub v Ostravě. Za přísných hygienických opatření, v rouškách a s dezinfekcí. Větší účasti a přítomnosti veřejnosti bránila epidemiologická situace. Pozvání k debatě přijali stávající hejtman Ivo Vondrák (ANO 2011), Jakub Unucka (ODS+TOP09), Lukáš Curylo (KDU-ČSL), Zuzana Klusová (Piráti), Josef Babka (KSČM) a Petr Kajnar (ČSSD).