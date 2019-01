/FOTOGALERIE/ V plné síle se připravují čeští tenisoví reprezentanti na kvalifikační utkání Davis Cupu s Nizozemskem, které se odehraje od pátku do soboty v Ostravar Aréně.

Trénink českých tenistů před Davis Cupem. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Už i s Lukášem Rosolem a Jiřím Lehečkou, kteří kvůli pozdním návratům z turnajů nestihli nedělní tradiční popolední příjezd pendolinem na nádraží v Ostravě Svinově.

„Už jsme kompletní. Lukáš přijel po vlastní ose už v neděli odpoledne a hodinu trénoval, Jirka Lehečka dorazil v neděli večer a dal si dnes hodinu a půl,“ řekl nehrající kapitán Jaroslav Navrátil.

Trénink českých tenistů před začátkem Davis Cupu

Ten věří v odvetu za předloňskou porážku 2:3 na antuce v Haagu, kde Čechům nestačilo ani vedení 2:0. „Teď je máme na domácí půdě a chtělo by jim to vrátit,“ řekl Navrátil.

Premiérové nominace se dočkal jak sedmnáctiletý Lehečka, tak osmnáctiletý Tomáš Macháč. „Jsem moc rád, že jsem se sem dostal a budu si užívat každý okamžik. Budu to brát hodně zodpovědně a uvidíme, jak to půjde,“ prohlásil Macháč po pondělním tréninku.

Od letošní sezony byl zaveden nový model. Hraje se jen ve dvou dnech a na dva vítězné sety. Lepší tým postoupí do listopadového finále, kterého se v Madridu zúčastní 18 týmů. Nový majitel salátové mísy bude znát během jediného týdne.

Trénink nizozemských tenistů před začátkem Davis Cupu

Nováček Macháč: Davis Cup byl vždy můj sen

Tři měsíce poté, co dosáhl plnoletosti, se mladý český tenista Tomáš Macháč dočkal premiérového pozvání do českého daviscupového týmu. Nehrající kapitán Jaroslav Navrátil ho zařadil do pětice pro kvalifikační utkání s Nizozemskem v Ostravě. Zatím jeho jméno znají jen tenisoví znalci. Rodák z Berouna v říjnu oslavil teprve osmnácté narozeniny a dalo by se říct, že mu Navrátil nadělil opožděný dárek.



"Na Davis Cup jsem se začal dívat, hned když jsem dostal raketu do ruky. Byla na těch zápasech neuvěřitelná atmosféra a to jsem si říkal, že se tam chci jednou dostat. To, že se to povedlo ještě teď, když mi je tolik let, tak to beru jako splněný sen. A pokusím se přidat nějakou sílu do týmu. Moc si toho cením," radoval se Macháč na ostravském týmovém srazu.

Macháč si o Navrátilův zájem řekl skvělými podzimními výsledky. Během listopadu vyhrál po sobě tři turnaje na mužském okruhu Futures v Milovicích, Opavě a Říčanech, dařilo se mu i v barvách Sparty v domácí extralize. Bývalý 16. hráč juniorského žebříčku tak zaznamenal obrovský skok v pořadí i mezi muži a v žebříčku ATP vystoupal prakticky z nuly až na 534. místo.

"Ty tři tituly z Futures pro mě doposud byly největší úspěchy. Ale nominace na Davis Cup tohle jednoznačně přebila a je u mě top," vysvětlil někdejší člen stříbrného družstva z mistrovství Evropy hráčů do 16 let a stabilní člen mládežnických reprezentačních výběrů.

Davisův pohár hltal u televize už jako kluk. "Bavil mě strašně Radek Štěpánek. Ten hrál neuvěřitelně a to byl i takový můj daviscupový vzor. A jeho nejlepší zápas byl asi, když hrál s Karlovičem (ve vítězné pětisetové bitvě v semifinále v Chorvatsku v roce 2009). To byl fakt neuvěřitelný zápas," řekl Macháč, který se pak se svým dětským idolem potkal v tréninku i na kurtu.

Po boku zkušenějších Rosola, Veselého a Pavláska žije i Macháčova šance, že by se dostal o víkendu na dvorec. Navrátil i s ohledem na nový herní systém nevyloučil, že by jednoho ze dvou nováčků Macháč - Lehečka nasadil do hry.

"To by už bylo něco neuvěřitelného a neskutečného," zasnil se Macháč. "Pokusím se tento týden zamakat, připravit se, abych, kdybych náhodou nastoupil, předvedl svůj nejlepší výkon."

Zatím si zvyká na ostravský kurt. "Přecházel jsem z koberce, takže tohle je hodně pomalé. Ze začátku to bylo těžké se s tím srovnat, ale už je to lepší. Za pár dnů si zvyknu," dodal Macháč.

Čekal ho i tradiční rituál "přijímání nováčků". Nové tváře v daviscupovém výběru se nevyhnou placení večeře pro zbytek týmu. "Už jsem na to nachystaný a peněženka taky. Ale rád něco zaplatím. Pro mě je paráda, že tady vůbec můžu být," usmál se Macháč.