Takovýto scénář by se líbil nejen zaměstnancům OKD a pracovníkům firem navázaných na důlní firmu, ale i ocelářským firmám v Česku, Slovensku či Rakousku, které jsou hlavními zákazníky a nakupují od OKD kvalitní koksovatelné uhlí.

Server Euro.cz citoval ředitele Ocelářské unie Daniela Urbana, který řekl, že české hutě by byly rády, kdyby se v OKD těžilo co nejdéle, protože to představuje vyšší bezpečnost dodávek než vozit uhlí odněkud z Austrálie.

Zatím dobrý, ale…

Společnosti OKD se po krachu dolů a jejich převzetí státem začalo dařit a poslední dva roky vykázala zisk v řádu miliard korun. Jenže nejbližší roky už tak růžově nevypadají. OKD profituje z prodeje koksovatelného uhlí pro ocelárny, ovšem cena uhlí energetického, které berou teplárny a elektrárny, padá. Celé odvětví totiž začíná vnímat první náznaky přicházejícího ekonomického zpomalení.

Vedení firmy ovládané státem, analytici a samotný premiér se v posledních měsících k plánům na prodloužení těžby vyjadřují obezřetně. Šéf OKD Michal Heřman, který je ve funkci od května, intenzivně připravuje strategii pro další roky. Sám premiér letos v únoru na twitter na dotaz, jak dlouho by se ještě mohlo na Karvinsku těžit uhlí, napsal: „Podle vývoje ekonomické situace.“

Jisté je, že OKD letos prodá uhlí za méně než v loňském roce. Jestliže počátkem minulého roku dosahovaly světové ceny koksovatelného uhlí i 260 dolarů za tunu, v současnosti jsou hluboko pod touto hranicí a analytici se vesměs shodují, že sestupný trend bude pokračovat.

Přípravy pokračují

Společnost OKD nicméně už podala žádost o posouzení těžby černého uhlí do konce příštího desetiletí, návrh je nyní v procesu vyhodnocení EIA.

Například od Karviné už má důlní firma souhlas. „Město požaduje pokračování v procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů zpracováním dokumentace,“ řekl Deníku mluvčí města Lukáš Hudeček.