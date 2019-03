Agentura Elite Prague vyhlašuje castingy do nejprestižnější modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look ČR 2019.

Ilustrační foto. | Foto: Agentura Elite Prague

Castingy se budou konat ve dnech od 1. do 15. dubna v obchodních centrech ve všech regionech České republiky. Do soutěže se mohou přihlásit slečny ve věku 13 až 21 let s výškou nad 170 cm a mladí muži ve věku 15 až 23 let s výškou nad 183 cm.