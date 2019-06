TIP Deníku: Festival bude lákat na kvalitní víno

FM Vínopitie se jmenuje nový festival, na který mohou milovníci vína přijít v sobotu 8. června do areálu bývalé textilky Slezan ve Staroměstské ulici ve Frýdku-Místku. Na prvním ročníku se představí celkem 15 českých i zahraničních vinařů. Součástí festivalu bude i bohatý doprovodný program, v rámci kterého od 11 do 23 hodin například vystoupí Funky Beat, Šajtar a spousta dalších. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji za stovku, na místě se budou prodávat už za 200 korun. Každá vstupenka bude zařazena do slosování o víkendový pobyt pro dvě osoby.

