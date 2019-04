Taneční soutěží ANTONIO CUP TL 2019 bude žít v sobotu 4. května frýdlantské kulturní centrum.

Soutěž startuje už v dopoledních hodinách kategoriemi pro děti a mládež v latinskoamerických a standardních tancích. Galavečer semifinále a finále taneční ligy začne od 19 hodin. Večerem bude provázet taneční mistr Zdeněk Chlopčík. Na tanečním parketu se mimo jiné představí Jakub Mazuch a Michaela Gatěková MG Dance z pořadu Rytmix, Barbora Šulcová a Stefan Aubry z Národního divadla Moravskoslezského s taneční inscenací All That Jazz, Rock, Blues. Po ukončení soutěže bude následovat after party.