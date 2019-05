Kapely Divokej Bill, Škwor, Desmod, Wohnout, Kollárovci, Mňága a Žďorp či Anna K., ale i bohatý program pro celou rodinu nabídne letošní Hutnický den, který je spojen s oslavou 180 let Třineckých železáren. Akce se koná v sobotu v areálu nové Werk Areny a začíná od 11 hodin.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Novinkou na Hutnickém dni letos bude procházka Řemeslnou uličkou, která přiblíží řemesla spojená s výrobou oceli, třeba výrobu dřevěného uhlí v malém milíři, zručnost dráteníka i kovářů. Na návštěvníky čeká ukázka výroby paličkované slezské krajky, práce řezbářů, košíkáře či keramická dílna. Od dopoledne až do podvečera budou návštěvníky těšit pohledy na historické motocykly, velocipedy a kola. Ozdobou hasičských soutěží bude klání TFA WERKMAN 2019 s účastí borců požárních sborů z celého regionu. Hasičský sbor Třineckých železáren přitom připravil nejen tuto soutěž, ale i navazující požárnické soutěžní hry pro děti.

Hudební program s celkem devíti českými a slovenskými kapelami a interprety se bude soustředit na venkovní Radegast scéně a ve Werk Areně. Na obou scénách bude program uvádět moderátor Michal Kavalčík, známý jako Ruda z Ostravy. Na Hutnickém dni se také otevře sud se speciální várkou piva Radegast Ryze Hořká 12°. Zaměstnanci firem ze skupiny TŽ-MS mají bezplatný vstup do areálu na firemní průkazy. Vstupné pro veřejnost činí sto korun, děti do 130 centimetrů mají vstup zdarma.